Konec vládní úlevy. Od úterý začnou řidiči opět platit za parkování

„Vláda usnesení ruší s účinností od 28. dubna od 00:00 hod.,“ stojí v úterním rozhodnutí. V zónách placeného parkování mohly dosud stát všechny automobily zdarma. Platilo to i pro takzvané modré zóny, které jsou určené obvykle jen pro místní obyvatele a podnikatele. Na uspíšení spuštění zón apelovala například Praha.



Vláda zóny zrušila 16. března, postupně termín jejich spuštění odkládala a až do úterního usnesení platilo, že měly začít fungovat se skončením nouzového stavu. O jeho pokračování bude v úterý jednat Poslanecká sněmovna, kabinet aktuálně žádá, aby místo do 30. dubna nouzový stav pokračoval do 25. května.

Uspíšení obnovení parkovacích zón žádal například pražský krizový štáb. Zástupci hlavního města požadovali, aby v případě prodloužení nouzového stavu do 25. května vláda spustila fungování zón už 11. května.

Vedení magistrátu původně zóny chtělo zachovat i v době koronavirové krize, nyní tvrdí, že jejich absence způsobuje dopravní potíže zejména v centru metropole.