V případě nových drog se jedná například o nitazen nebo spirochlorphine. Co je to za drogy?

Jedná se o syntetické opioidy nefentanylového typu. V posledních letech, zejména v souvislosti se Spojenými státy, se často skloňuje téma fentanylové krize, která má až epidemický charakter. V důsledku zpřísnění regulací prekurzorů pro fentanyl a jeho deriváty se producenti těchto látek vrhají na trh s novými, vysoce účinnými látkami. Mezi ně patří právě nitazeny a látky ze skupiny piperidinů, do níž spadá i spirochlorphine. Tyto dvě látky se v současnosti objevují i u nás.

Jak se tyto drogy projevují a jakým způsobem se užívají?

Efekty, které uživatelé očekávají, jsou především zklidnění a euforie. Protože jsou tyto látky extrémně účinné, působí už ve velmi malých dávkách – v řádu tisícin gramu. Například u fentanylu se uvádí, že jediný gram může zabít až 500 lidí. Existují ale deriváty fentanylu a také některé látky z řady nitazenů a piperidinů, které jsou stokrát až tisíckrát silnější. Užívají se nejčastěji intravenózně nebo v kombinaci s jinými ředícími látkami. Někdy se také kouří, obdobně jako heroin.

Kde se tyto drogy vzaly? Víme, kdo je vyrobil?

Tyto látky rozhodně nebyly vyrobeny na území České republiky. Zjištění zatím alespoň ukazují, že pocházejí z online nabídky – prodávají se jako takzvané výzkumné chemikálie. To je kategorie, kdy si můžete objednat látku, která není uvedena na seznamu zakázaných látek dané země, a je označena jako „nevhodná pro humánní užití“. Odpovědnost pak přechází na kupujícího.

Je to podobné, jako když si můžete koupit neregistrovaný jed nebo chemikálii, která slouží k výrobě dalších syntetických látek. Obecně prostě nelze všechno zregulovat.

Jak se takové látky reálně objednávají?

Tyto látky se objednávají buď na darknetu, nebo na běžném internetu, na clearnetu. Existují specializované firmy, které s těmito látkami obchodují. Objednávky často probíhají přes anonymizované systémy a kryptoměny.

Ale kdo je vyrábí? Řekněte mi, může mít bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil pravdu v tom, když tvrdí, že za jejich vývojem mohou být totalitní režimy, které je používají jako zbraň proti Západu?

Tento názor nesdílím. Nevidím to jako součást nějakého konspirativního scénáře. Jindřichu Vobořilovi jsem to opakovaně vysvětloval. Chybí mi pro taková tvrzení důkazy. Navíc bych nerad celou problematiku ideologizoval. Mezi pět zemí, které nejvíce produkují prekurzory pro syntetické drogy, sice patří Indie a Čína, ale také Spojené státy, Itálie a Německo. Těchto pět zemí vyrábí 80 procent veškerých chemických látek pro tyto účely. Ostatní státy se dělí o zbylých 20 procent.

Takže Čína sice figuruje mezi producenty, ale nejde podle vás o hybridní válku?

Ne, nemyslím si, že jde o hybridní válku nebo o nějaký ideologický plán. Je to čistý byznys. Producenti reagují na poptávku a na regulace. V některých režimech je navíc běžné, že státu nezáleží na tom, odkud přicházejí devizy. Některé země nejsou signatáři mezinárodních úmluv proti praní špinavých peněz a systém funguje tak, že tyto peníze saturují veřejný sektor.

Můžete uvést příklady těchto států?

Nejde jen o Čínu. Podobné modely vidíme třeba ve Vietnamu nebo v jiných státech s podobným režimem. Spolupráce s nimi na této úrovni je obtížná – nejen kvůli jejich legislativě, ale i kvůli tomu, že například za drogové delikty hrozí v některých případech trest smrti. To je i případ Číny.

A co Evropa? Existují zde také centra produkce těchto látek?

Ano, v Evropě rezonuje zejména Pobaltí – Lotyšsko, Litva, Estonsko. V těchto zemích je vysoká prevalence užívání opioidů a poměrně vysoká mortalita. Laboratoře na výrobu fentanylových derivátů byly odhaleny také v Polsku, Belgii a Nizozemí. Belgie a Nizozemí obecně patří mezi hlavní centra produkce syntetických drog. V poslední době se navíc objevily vazby na mexické kriminální skupiny, které spolupracují na výrobě metamfetaminu právě v Belgii a Nizozemí.

Dnes se v souvislosti s novými syntetickými látkami hovoří o takzvaných „zombie drogách“. Vy ale tento termín nemáte v oblibě, že?

Zombie drogy – to je bulvární označení pro látky, které způsobují těžké intoxikace, při nichž lidé působí jako „živé mrtvoly“. Je to novinářský termín, který my nepoužíváme. Označuje stav, kdy intoxikovaní jedinci působí nepřítomně nebo dezorientovaně, jako by byli mimo realitu.

Zombíci v USA

A plní skutečně „zombíci“ některá americká města? Je tam situace natolik vážná?

Ano, v určitých částech amerických měst to bohužel realita je – a týká se to i některých částí Kanady. Je to důsledek desítky let trvající špatné regulace v předepisování opioidních analgetik ve Spojených státech.

Z toho profitovaly nejen farmaceutické firmy, ale i někteří lékaři a další mezičlánky. Když pak došlo ke zpřísnění, vznikla poptávka po podobně působících látkách, kterou rychle začal plnit organizovaný zločin – často prostřednictvím vysoce účinných syntetických opioidů.

Zneužívání fentanylových drog má naprosto katastrofální dopady – v USA na ně už roky umírá víc lidí než při dopravních nehodách. A nejde jen o úmrtí. Tohle má vážné důsledky pro celé zdravotnictví a společnost. Je to skutečná epidemie.

Jak si v tomto ohledu stojíme v porovnání se Spojenými státy?

Nesrovnatelně lépe. V USA je regulace preskripce léčiv mnohem slabší, navíc tam chybí všeobecné zdravotní pojištění. České drogové trhy jsou menší a naše uživatelské preference se liší. Máme sice vysokou spotřebu metamfetaminu, ale relativně nízký problém s opioidy. Například šestnáctiletí Češi mají v Evropě nejvyšší prevalenci užívání konopí, ale oproti jiným zemím máme méně problémů s opioidy nebo kokainem. Opravdu se to s USA nedá srovnávat.

Jsou nové syntetické drogy návykové stejným způsobem jako tradiční drogy?

Nelze to paušalizovat. Nové psychoaktivní látky se objevují už od roku 2011, kdy se začaly šířit syntetické kanabinoidy, původně určené pro farmaceutický výzkum. Poté se objevily extáze bez MDMA, koupelnové soli, které byly prezentovány jako „mňau mňau“ drogy, tedy katinony jako mefedron, které jsou levnější než klasické stimulanty, a přitom velmi účinné.

A co látky, které vypadají neškodně – například jako sladkosti?

To souvisí s extrakcí kanabinoidů z technického konopí. Od roku 2019 se ve Spojených státech otevřel legální trh s CBD, které má analgetické účinky. Nicméně se zjistilo, že může sloužit jako prekurzor pro výrobu psychoaktivních látek, které jsou někdy silnější než přírodní THC. Tyto látky se objevily na českém trhu komerčně v roce 2023. Ale to je jiný příběh.

Jaké oblasti v Česku jsou novými drogami nejvíce zasažené?

Zatím máme jen několik případů, ze kterých lze vyvozovat určité závěry. Ale týká se to například pražského Smíchova. Pokud se ale podíváme na možnou poptávku, je velmi pravděpodobné, že tyto látky budou vyhledávat lidé pohybující se v subkultuře uživatelů opioidů – heroin je u nás špatně dostupný, a proto někteří lidé zneužívají substituční léky jako bupenorfin. Často se přeprodávají dál, mimo terapeutický rámec. Další skupinou jsou lidé, kteří experimentují s novými syntetickými opioidy nebo si přes internet objednávají padělané léky, často s obsahem nitazenů.

