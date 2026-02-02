Uvidí zahájení, snowboard i rychlobruslení. Pavel s manželkou míří na hry do Milána

Autor: ,
  17:44
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odcestují v pátek do Milána, kde se o víkendu zúčastní zahajovacích akcí zimních olympijských her. Navštíví také utkání ženského ledního hokeje Česká republika - Švýcarsko či závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Petr a Eva Pavlovi

Petr a Eva Pavlovi | foto: ČTK

Petr a Eva Pavlovi
Petr a Eva Pavlovi
Petr a Eva Pavlovi
Petr a Eva Pavlovi
16 fotografií

Pavlův program na olympiádě zveřejnil na webu Hradu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zimní hry v Miláně a severovýchodní Itálii oficiálně začínají v pátek 6. února.

Po příletu do Milána prezident slavnostně otevře Český dům, akce se zúčastní i slovenský prezident Peter Pellegrini. Následně navštíví utkání ženského ledního hokeje Česká republika - Švýcarsko.

Stejný den se prezidentský pár spolu s dalšími světovými státníky a členy Mezinárodního olympijského výboru zúčastní slavnostní recepce a ve večerních hodinách slavnostního zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her.

„Lži, urážky... To už je za hranou.“ Eva Pavlová výjimečně glosovala politické dění

V sobotu mají prezident s první dámou v programu otevření Slovenského domu spolu s Pellegrinim. Poté navštíví olympijskou vesnici, kde se setkají se členy české olympijské výpravy. Odpoledne se pojedou podívat na závod v rychlobruslení žen na 3000 metrů. V neděli budou sledovat závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Zimní olympijské hry se po 20 letech konají nejen znovu v Itálii, ale po destinacích v Asii, v Kanadě či v Rusku i v dojezdové vzdálenosti od České republiky. Na olympiádu se tak chystá řada Čechů.

Český generální konzul v Miláně Ivan Počuch minulý týden uvedl, že podle jeho odhadu přijede z ČR do Milána několik tisíc příznivců hokeje. Podle informací, které dostal od Českého olympijského výboru, byl největší zájem o vstupenky na zápas s Kanadou, který bude 12. února.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Uvidí zahájení, snowboard i rychlobruslení. Pavel s manželkou míří na hry do Milána

Pudrová růžová, jemný šperk a decentní líčení. Tento model se Evě Pavlové...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odcestují v pátek do Milána, kde se o víkendu zúčastní zahajovacích akcí zimních olympijských her. Navštíví také utkání ženského ledního hokeje Česká republika -...

2. února 2026  17:44

Olympijský dům USA mění název, jeho „ledové“ jméno se stalo kontroverzní

Italské město Cortina d’Ampezzo se připravuje na 25. zimní olympijské hry,...

Kvůli nedávným zabití dvou občanů USA, za které mohl Úřad pro imigraci a cla (ICE) se rozhodli olympijští činitelé Spojených států změnit amerického olympijského domu v Miláně. Změnu uvítali zástupci...

2. února 2026  17:36

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:07,  aktualizováno  17:34

Babiš píše do Bruselu. V dopise špičkám EU kritizuje ceny emisních povolenek

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Předseda vlády Andrej Babiš se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen...

2. února 2026  16:45

V Rusku chtějí zakázat nadávky, hrozí tvrdé tresty. Lingvisté se stavějí na odpor

Ruští představitelé chtějí zakázat nadávání (ilustrační foto)

V Rusku se schyluje ke střetu o využití košatosti jazyka. Na jedné straně stojí konzervativní politici a církev usilující o vymýcení vulgarismů pod hrozbou přísných trestů. Na straně druhé nečekaně...

2. února 2026  16:43

Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít

V Českých Budějovicích se výstaviště promění na olympijský park. (2. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší 23 převážně zimních sportů, třeba sjezdové a běžecké lyžování, bruslení nebo curling. Zavítají mezi...

2. února 2026  16:38

Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem

Dvojice mužů se u hradeckého krajského soudu zodpovídá z obchodování s lidmi...

Z obchodování s lidmi se u Krajského soudu v Hradci Králové zodpovídají otec a syn Bradáčovi z Jičínska. Podle spisu nejméně od roku 2017 do března 2025 systematicky zneužívali pět sociálně slabých...

2. února 2026  16:14

Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé

U železniční zastávky v obci Česká na Brněnsku se snažil i s autem ukrýt opilý řidič, který při honičce nakrátko setřásl pronásledující policisty. Prozradily jej však stopy na zasněženém chodníku....

2. února 2026  16:01

OBRAZEM: Autobus ani tramvaj dnes nečekejte. Německo ochromila stávka v dopravě

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní...

2. února 2026  15:53

OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...

2. února 2026  15:48

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

„Já řídím vládu a tvrdě ji řídím,“ rozesmál premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše dotaz jednoho z novinářů, zda vládu řídí on, nebo šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr...

2. února 2026  15:29,  aktualizováno  15:45

Ministr Klempíř si pozve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř si pozve umělce, kteří se v neděli účastnili demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla v centru Prahy. „Všechny ty umělce, kteří byli na pódiu, tak je...

2. února 2026  11:49,  aktualizováno  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.