Nový šampion, závod plný nervů. Dvě medaile spustily lavinu gratulací politiků

  20:40
K zisku olympijského zlata a stříbra gratulovali Metoději Jílkovi a Evě Adamczykové prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) i další politici. Rychlobruslař Jílek v pátek v Itálii ovládl závod na 10 000 metrů, na nynějších hrách je to pro něj už druhá medaile. Adamczyková získala stříbro ve snowboardcrossu, který prezident Pavel označil za „nový národní sport“.
Vítězný rychlobruslař na 10 000 metrů Metoděj Jílek se zlatou medailí (13. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Metoděj Jílek přebírá štafetu po Martině Sáblíkové a veze domů svou druhou medaili. Díky za skvělou reprezentaci České republiky a moc gratuluji,“ sdělil na síti prezident. Rychlobruslařka Sáblíková v minulosti získala na zimních olympiádách celkem sedm medailí. Osmatřicetiletá hvězda je i na těchto hrách, bude to asi její poslední účast na olympiádě.

„Snowboard se pravděpodobně stává naším novým národním sportem. Stříbrná Eva Adamczyková v Livignu znovu ukázala, proč patří ke světové špičce,“ napsal prezident Pavel na síti X poté, co Adamczyková vybojovala stříbro ve snowboardcrossu.

„Další fenomenální výkon Metoděje Jílka a po stříbru bere i tu nejcennější,“ napsal premiér Babiš na síti X k zlaté Jílkově medaili. A gratuloval také Adamczykové. „Moc gratuluju ke stříbrné olympijské medaili a děkujeme za parádní reprezentaci České republiky,“ uvedl.

„Troufám si říct, že dnes jsme byli u toho, kdy se zrodil šampion,“ uvedl k Jílkovu zlatu na X ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).

Z vládní koalice gratuloval na síti devatenáctiletému českému reprezentantovi také třeba ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) za „famózní výkon“ a ke gratulaci se připojila také Policie ČR na svém účtu na X. Jílek se totiž na závody připravuje v Olymp Centru sportu ministerstva vnitra.

Jílek je olympijským šampionem! Ovládl rychlobruslařskou trať na 10 000 metrů

Také politici ze sněmovní opozice sportovcům v pátek gratulovali. „Klobouk dolu před Metodějem Jílkem. Další neskutečný výkon, který Česku připsal další medaili – tentokrát zlatou,“ uvedl na X předseda ODS Martin Kupka. Výkon Adamczykové označil na síti za famózní.

Ke gratulaci Jilkovi a Adamczykové se na síti připojil i poslanec ODS a bývalý premiér Petr Fiala. „Blahopřeji ke stříbrné a celkově tak třetí olympijské medaili ve snowboardcrossu,“ napsal.

Výkon mladého rychlobruslaře ocenil také šéf lidovců Marek Výborný. „Jízda Metoděje Jílka byla opravdu neuvěřitelná a naprosto zaslouženě zlatá,“ napsal na X. „Všechny jízdy byly fantastickým zážitkem. Děkujeme za skvělou reprezentaci a radost, kterou jsi nám přinesla,“ vzkázal na síti Adamczykové.

Předseda Starostů Vít Rakušan podobně jako prezident napsal na X, že Jílek navazuje na úspěchy Sáblíkové. „Nádherný závod, plný nervů, který nám udělal radost. Moc gratuluji ke zkompletování sbírky olympijských medailí,“ okomentoval předtím stříbrnou medaili Adamczykové.

Hodnotné vítězství, teda medaile… smála se Adamczyková. Těší se na steak

Dvaatřicetiletá Adamczyková, která se v této sezoně vrátila k závodům po mateřské pauze, získala celkově už třetí olympijskou medaili. Stříbrem v pátek v Livignu zkompletovala sbírku z olympijských her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018, které vybojovala ještě pod dívčím jménem Samková.

Pro českou výpravu na nynějších hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo vybojovala Adamczyková v pořadí třetí cenný kov po zlatu snowboardistky Zuzany Maděrové z paralelního obřího slalomu a stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka na 5000 metrů.

