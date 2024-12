Schillerová chystá novou EET. Vidí jako ostudu, když někde berou jen hotovost

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, řekla, že její hnutí by znovu zavedlo EET, které by se ale mohlo jmenovat i jinak. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Mám pracovní skupinu, kde na tom už pracujeme. A protože technologie neuvěřitelným způsobem pokročily, tak chceme, aby to bylo jednoduché, aby to byl program, který si stáhne někdo prostě z webu ministerstva financí, aby to bylo skutečně co nejméně zatěžující,“ nastiňuje jeden z plánů nyní opozičního hnutí Schillerová.

„Pracujeme na tom především se zástupci svazů, komor. Musíme se k tomu vrátit, protože podle nejcitovanějšího českého ekonoma Tomáše Havránka zrušením EET česká ekonomika přišla o dvě až tři procenta hrubého domácího produktu. A my se nechceme dívat na to, že na každém rohu vidíte cash only (tedy jen v hotovosti – pozn. redakce), ať už jdete v Praze, nebo v Karlových Varech během filmového festivalu. Je to hrozná ostuda. Cizinci to nechápou,“ říká bývalá, nyní stínová a když volby potvrdí to, co naznačují všechny průzkumy, tak i dost možná budoucí ministryně financí Schillerová.

Sama se snaží tam, kde přijímají jen hotovost, nechodit. „Nevracím se tam, kde není možné platit kartou, protože chci mít tu svobodu, že zaplatím v hotovosti, když chci, a zaplatím si kartou, když chci,“ popisuje Schillerová.

Nechceme zvyšovat daně a vrátit se k boji se šedou ekonomikou, říká Schillerová

Hnutí ANO podle ní finalizuje volební program, teď ho ladí a celý ho představí v první polovině příštího roku.

„Samozřejmě tam chystám i nějaká překvapení, která si nechám ještě pro sebe, ale ta zásadní otázka je, že nechceme zvyšovat daně a chceme se vrátit k boji se šedou ekonomikou,“ dodává šéfka poslaneckého klubu opozičního hnutí.

Leccos z plánů hnutí ANO se už občané v průběhu letošního roku dozvěděli ve Sněmovně.

Revize důchodové reformy

Například to, že hnutí hodlá revidovat penzijní reformu, kterou letos prosadila vláda Petra Fialy.

Zrušit hodlá ANO zvyšování věku odchodu do důchodu. „Pokud se vrátíme do vlády, chceme to vrátit, a přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ řekl kategoricky předseda ANO Andrej Babiš.

Jak on, tak Karel Havlíček mluvili o tom, že ANO je pro druhý penzijní pilíř, do kterého by si občané dobrovolně přispívali. Na rozdíl od podobného plánu bývalé vlády Petra Nečase by ale nebyl v režii soukromých penzijních fondů, ale byl by spravovaný nebo garantovaný státem.

„Investiční pilíř se státní garancí spojený s klíčovými státními investicemi, to je jeden z hlavních kroků, který se bude muset udělat,“ popisoval šéf stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Havlíček. „Čeká nás poměrně velká investice v řádu co nový jaderný blok, to 200 miliard, které se budou muset proinvestovat průběžně,“ popsal představu ANO Havlíček.

„A proč by stát měl platit úrokové sazby bankám, nějakým finančním institucím, když může využít zdroje našich lidí a ti budou mít zaprvé dobře zhodnocené peníze a za další mají jistotu, že o ně nepřijdou, protože stát je spolehlivým dlužníkem. Je tady jasná garance,“ popsal letos představu opozičního hnutí Havlíček. U investičního pilíře, který bude garantovaný státem, se podle něj hnutí inspirovalo ve skandinávských zemích.

Zrušení koncesionářských poplatků

Šéf opozičního hnutí Babiš také opakovaně řekl, že když bude mít jeho hnutí tu možnost, bude usilovat o zrušení měsíčních poplatků pro veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. A to ještě neskončil boj o jejich navýšení, o což usiluje Fialova vládní čtyřkoalice.

„My ve volebním programu budeme mít zrušení poplatků,“ prohlásil jednoznačně v prosinci ve Sněmovně Babiš.

„Máme 27 členských států Evropské unie a z toho 17 nemá poplatky,“ argumentuje. A z deseti států EU, které poplatky mají, ještě Německo diskutuje jejich další osud, dodal. „Je jasný trend, že země s poplatky spíš přemýšlejí o změně financování veřejnoprávních médií,“ řekl šéf ANO.

Ne novým emisním povolenkám

Projít podle nyní opozičního hnutí nesmí také nové emisní povolenky, které by výrazně zvýšily náklady pro průmysl i pro domácnosti.

Podle Havlíčka přehodila současná vláda problém na tu budoucí. „Pokud my budeme u vlády, emisní povolenky pro domácnosti nezavedeme,“ zavázal se.

„Jeden rok neřeší vůbec nic,“ komentoval snahu kabinetu Petra Fialy vyjednat odklad spuštění systému nových emisních povolenek, na nichž se dohodla Evropská unie, z roku 2027 na rok 2028. Z jeho vyjádření vyplynulo, že ANO je připraveno jít v této věci i do konfliktu uvnitř Evropské unie.