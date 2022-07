Uprchlíci z Ukrajiny stáli už brzy ráno před centrem, které se opět otevírá

Praha znovu otevírá centrum, které nechal zhruba před měsícem, 16. června, zavřít primátor Prahy Zdeněk Hřib. Znovuotevření krajského asistenčního centra vychází z rozhodnutí vlády. Podle primátora Hřiba to ale nevyřeší problém, že v hlavním městě je výrazně více uprchlíků před Putinovou válkou, než v jinde v Česku.

Nejdřív by proto podle něho měl vzniknout systém na jejich přemístění do krajů. „Z mého pohledu se jedná o rozhodnutí chybné, protože se vůbec nezabývá řešením té situace, že v Praze je až čtyřikrát větší počet uprchlíků na hlavu než v některých jiných krajích,“ řekl nedávno Hřib.

Město podle něj nemá ubytovací kapacity, takže Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v pražských Vysočanech bude Ukrajincům poskytovat jen nouzové přenocování ve stanových táborech a zprostředkovávat lůžka zajišťovaná Správou uprchlických zařízení.

Dočasnou ochranu má více než 390 tisíc lidí

Podle oficiálních čísel, která zveřejňuje ministerstvo vnitra, získalo dočasnou ochranu k 9. červenci 390 222 osob, které přišly do Česka po začátku ruské agrese z Ukrajiny. Někteří z těchto lidí se ale již vrátili domů, nebo pokračovali do dalších zemí. Stát neví, kolik přesně lidí, kteří získali v České republice dočasnou ochranu, se tak zachovalo.

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny patří mezi klíčové priority českého předsednictví v Evropské unii ve druhé polovině letošního roku.

Znovuotevřené centrum pomoci Ukrajincům prchající před Putinovou válkou bude mít v Praze otevírací dobou od pondělí do čtvrtka mezi 08:00 a 15:00 a v pátek od 08:00 do 14:00. Bude uprchlíkům stejně jako před uzavřením pomáhat se zařízením ročního povolení k pobytu v Česku nebo zdravotního pojištění.

„Věřím, že se vládě během těch letních měsíců povede v řádu tisíců lidi z těch nejvytíženějších regionů dobrovolně přesunout do jiných částí České republiky tak, aby ten systém fungoval,“ řekl po posledním jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan.

Příspěvek pro solidární domácnosti se zvýšil

Vláda už také upravila příspěvek pro solidární domácnosti, které pomáhají uprchlíkům. Dosud dostávaly 3 tisíce korun měsíčně za uprchlíka, kterému poskytly ubytování a nocleh nejméně 16 dnů nepřetržitě v měsíci, maximálně ale 9 tisíc korun korun za měsíc, i kdyby ubytovaní byli více než tři.

Nově se zohledňuje i to, zda solidární rodina poskytne uprchlíkům celý byt. „To znamená, pokud je tam jedna osoba, bude to 5 000 korun, když tam budou dvě, bude to 9 000 korun, 12 000 korun při třech osobách, až do výše 15 000 korun při pěti osobách, které například v tom bytě budou ubytovány,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Na konci června si také již více než 82 tisíc uprchlíků před válkou z Ukrajiny našlo práci v České republice a toto číslo každý týden roste. Uprchlíci jsou 150 dnů poté, co získali dočasnou ochranu, bráni jako státní pojištěnci, to znamená, že za ně stát hradí pojištění zdravotním pojišťovnám. Pokud během této doby nezískají práci, kdy za ně odvod hradí zaměstnavatel, musí se nahlásit do evidence úřadu práce. Po šesti měsících od získání dočasné ochrany jim také klesne humanitární dávka z 5 tisíc korun měsíčně na úroveň životního minima, které je nižší.

Praha zavřela Krajské centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny:

14. června 2022