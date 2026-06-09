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Policistka nevěřila dívce, že ji znásilnili. Zaplatí pokutu 40 tisíc

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  15:34
Soud v úterý nepravomocně uložil pražské vyšetřovatelce Janě Michálkové peněžitý trest 40 tisíc korun za to, že neumožnila oběti znásilnění nahlásit tuto závažnou trestnou činnost. Stíhání spoluobžalovaného policejního operativce Jana Dalešického soud zastavil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Za nedbalostní maření úkolu úřední osoby hrozilo oběma policistům maximálně roční vězení. Oba vinu odmítají. Jejich kolega Lukáš Řízek uzavřel už dříve se státním zástupcem dohodu o vině, v níž přijal trest 20 tisíc korun.

Dvaadvacetiletá dívka přijela v noci na 1. června 2023 z Liberecka do Prahy nahlásit, že ji předtím ve své dílně dva dny znásilňoval muž, který ji navíc mučil paralyzérem, bil železnou tyčí a držel přivázanou na řetězu. Mladá žena se dostavila na služebnu na Pankráci, kam si přivezla i tašku s oblečením, jež měla v době činu na sobě.

Přivolaná výjezdová skupina, které velela Michálková, však jejímu oznámení neuvěřila a výpověď opakovaně zpochybňovala. Po tříhodinovém výslechu policisté dívku podle rozsudku přesvědčili, aby podepsala protokol, že se jí nic nestalo a že se sexem souhlasila.

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„Poškozená říkala hodně divoký příběh, který se ale v mnoha směrech potvrdil. Přišla podat oznámení bezprostředně po činu a je logické, že její výpověď byla komplikovaná a zmatená. Je povinností přijímatelů oznámení, aby všechno toto brali v potaz,“ řekla Simona Heranová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4. Policisté podle ní nevedli výslech citlivě a vyšetřovatelka postupovala v rozporu s předpisy o výslechu zvlášť zranitelné oběti.

Pomáhat a chránit, připomenul státní zástupce

Advokáti policistů argumentovali tím, že mladá žena je obecně nevěrohodná, a to i podle názoru znalců. Heranová připustila, že oznamovatelka byla uživatelka pervitinu, která provozovala sex za peníze. Právě takové ženy jsou však podle soudkyně typickými oběťmi znásilnění.

„Pachatel k nim nepřistupuje jako k lidským bytostem, považuje je za něco podřadného, spoléhá na to, že se na nikoho neobrátí, a pokud ano, že jim nikdo neuvěří,“ konstatovala s tím, že obžalovaní si toho museli být vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem i výbornému pracovnímu hodnocení vědomi.

Obžaloba uváděla, že policisté dívce vyhrožovali zavřením do vazby, pokud si své tvrzení nerozmyslí. Mladá žena na dotaz soudu upřesnila, že Michálková jí po jejím pozitivním výsledku testu na metamfetamin řekla, že by potřebovala 24 hodin na vystřízlivění, aby říkala pravdu.

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Dívka to vnímala jako pohrůžku, a proto raději změnila výpověď, aby mohla jít domů. Heranová poznamenala, že pokud by se tvrzení o vazbě prokázalo, nešlo by o nedbalostní maření úkolu, ale o úmyslné zneužití pravomoci úřední osoby, případně o vydírání.

Státní zástupce Radek Klvaňa v úterý zdůrazňoval, že heslem policie je „pomáhat a chránit“ a že každý policista má bezpodmínečnou povinnost podílet se na odhalování trestné činnosti.

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„Obžalovaní dosáhli toho, že se poškozená vyjádřila v tom smyslu, že nedošlo k ničemu protiprávnímu. Proto nebylo pokračováno ve smyslu trestního řádu a došlo ke zpoždění odhalení závažné trestné činnosti,“ podotkl s tím, že kdyby policisté nebyli nedbalí, mohli zabránit pozdějšímu znásilnění čtrnáctileté dívky, kterého se dopustil tentýž pachatel. Pro Michálkovou i Dalešického žádal peněžitý trest 20 tisíc korun.

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Soudkyně zdůvodnila dvojnásobný peněžitý trest pro vyšetřovatelku tím, že na rozdíl od Řízka neprojevila sebereflexi ani lítost a že se poškozené dívce neomluvila, i když k tomu měla v jednací síni možnost.

Ohledně Dalešického, který měl při původním kontaktu s dívkou méně aktivní roli než vyšetřovatelka, soud vyhodnotil, že jeho skutek nebyl trestným činem ani přestupkem. Věc však postoupí policii k možnému kázeňskému postihu.

Devětatřicetiletá Michálková, jež je vyšetřovatelkou od roku 2020, v úterý nevyužila možnost závěrečné řeči s tím, že nechce plýtvat penězi daňových poplatníků. Oba policisté nicméně popírají, že by zanedbali své povinnosti.

Odpovědnost za řádné vyřízení oznámení měl podle nich operativec Řízek, který byl proškolený k zacházení s oběťmi mravnostní trestné činnosti. Zkritizovali činnost jak státního zástupce, tak i Generální inspekce bezpečnostních sborů.

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Výpověď znásilněné dívky nakonec potvrdili liberečtí policisté, když vyšetřovali pachatelův další útok. Krajský soud v Liberci následně sadistovi za oba skutky uložil trest 10,5 roku vězení, a to za znásilnění, zbavení osobní svobody a nedovolené ozbrojování.

Zároveň mu nařídil ústavní léčení. Za sexuální služby obou dívek muž předem zaplatil ženě, která jejich společnost nabízela i dalším zájemcům. Dívky ale podle verdiktu netušily, jaké zacházení je u muže čeká.

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