Známého youtubera stíhá policie. Ukazoval opuštěné domy, měl z nich krást

S informací, že se Daniel S. známý pod přezdívkou Danny Threeman ocitl ve vazbě, přišel 25. července server CNN Prima NEWS. Okresní soud v Tachově ho tam podle něj poslal za spáchání několika přečinů. Mezi ty patří krádež i poškození věcí.

Muž neoprávněně vnikl do nejméně pěti objektů, zjistily nyní Novinky.cz. Na různých místech republiky podle nich odcizil věci v hodnotě přesahující 200 000 korun. Podle šéfky žalobců řadu z nich policisté zajistili při domovní prohlídce.

Daniel S. měl odcizit například novorozenecký inkubátor, nemocniční lehátka nebo operační světla v opuštěné nemocnici v Plané u Mariánských lázní.

Kromě toho je třicetiletý muž stíhaný i pro přečin porušování domovní svobody. Serveru CNN Prima News to sdělila policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že se jedná o vazbu útěkovou. Ta se nařizuje v případech, kdy se soud obává, že by se obviněný mohl pokusit utéct.

Muži za přečiny hrozí až pět let vězení, sdělila serveru Novinky.cz vedoucí státní zástupkyně Jana Fišerová. „Soud akceptoval náš návrh na vzetí obviněného do vazby z důvodu obavy, že by v trestné činnosti mohl pokračovat,“ uvedla.

Fišerová také potvrdila, že trestná činnost, za kterou je muž stíhán, souvisí s jeho působením na sociálních sítích. Dodala, že muž je špatným příkladem vzájemného ovlivňování lidí na internetu.

Známý youtuber se na svých videích v opuštěných budovách vyskytuje často. Vyvolává tam duchy a vydává se po stopách mýtických bytostí. Již v minulosti byl nařčený z toho, že na internetu prodává kradené věci, jak upozornil server Antiyoutuber. I to podle něj může být součástí obvinění.

V minulosti Daniel S. také pro získání pozornosti odpálil petardu v odstaveném autobuse MHD nebo se vloupal do vily uprchlého mafiána Radovana Krejčíře.