Značka ČSSD z politiky nezmizí. Používat ji bude strana exposlankyně Volfové

„Ano, je to pravda. Přejmenovala jsem stranu, protože si myslím, že ČSSD je léta zažitá značka, lidé si ji pamatují a já si nemyslím, že by právě ona mohla za neúspěch sociální demokracie. V případě této strany je to bohužel spíš o lidech,“ řekla MF DNES Volfová.

Ta se pro změnu názvu své strany rozhodla poté, co se na začátku června nejstarší česká politická strana – Česká strana sociální demokracie rozhodla pro změnu svého názvu i loga. Namísto staré známé ČSSD se stala jen Sociální demokracií se zkratkou SOCDEM.

Navzdory tomu, že nový název Česká suverenita sociální demokracie evokuje možné spojení se sociální demokracií, Volfová to důrazně odmítá. „Se současnou sociální demokracií opravdu nemáme nic společného. My máme už roky svůj program. Pokud by se k nám chtěla ale sociální demokracie přidat, bránit jí nebudeme,“ prohlásila Volfová.

Česká suverenita, nově tedy Česká suverenita sociální demokracie je středolevicová politická strana, kterou spoluzaložila Jana Bobošíková. Zaregistrována byla 21. ledna 2011. Strana vznikla po politickém rozchodu Bobošíkové s Petrem Hannigem, se kterým spolupracovala v období let 2002–2010 v rámci koalice Suverenita 0150 blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu. Předsedkyní uskupení je od 18. ledna 2014 právě bývalá sociálnědemokratická poslankyně Volfová.