Kde se vzal nápad, že se budete profesně věnovat zmrzlině?

Nebyl to nápad, spíš osud. Původně jsem zeměměřič, to jsem i vystudoval a chvíli pracoval v oboru, ale nebavilo mě to. Tak jsem se rozhodl, že si vezmu na čtyři měsíce neplacené volno. Už po nějakých patnácti dnech jsem se začal nudit a šel jsem do zmrzlinárny, která tehdy byla v Husově ulici, a začal jsem si povídat s prodavačkami. Říkal jsem jim, jak to mají krásné, jak to musí být super, pracovat ve zmrzlinárně, že mají určitě zmrzlinu zadarmo a že je to veselá práce s lidmi, která by se mi taky líbila. Nemyslel jsem to zase tak vážně, ale řekl jsem to. U stolku vedle seděl majitel, byl to Ital a jmenoval se Benucci. Když mě viděl, tak mi hned dal nějakou práci. Ten den jsem odnosil do sklepa asi 400 litrů mléka.

Lidé stále častěji chtějí, aby zmrzlina byla zdravější a méně sladká.