Zmrzlina, bazén za korunu a pro rodiče propadlíků panák zdarma. NEJ akce za vysvědčení

Malý krok pro lidstvo, ale velký pro jednoho malého člověka. To je konec dalšího školního roku a zároveň (k)roku k dospělosti, a to si zaslouží pořádnou oslavu. První pravidlo zní, že ani nejhorší vysvědčení se nevyplatí po odchodu ze třídy rituálně spálit, protože od pátku do neděle může být poukazem k řadě výhod.

Kam na zmrzlinu zdarma?

První pomoc a posilující dávku cukru si pro všechny čerstvě osvobozené školáky připravily hlavně cukrárny a zmrzlinárny. Pokud se prokáží vysvědčením, dostanou v pátek 27. 6. zmrzku zdarma:

v Praze na všech pobočkách Ovocného Světozoru (jedna točená nebo dva kopečky zdarma),

(jedna točená nebo dva kopečky zdarma), v Brně v Obchodním centru Campus Square až do vyprodání zásob,

až do vyprodání zásob, ve všech restauracích Burger King v České republice (k jakémukoli nákupu pohár Sundae za vysvědčení v papírové či elektronické podobě),

v České republice (k jakémukoli nákupu pohár Sundae za vysvědčení v papírové či elektronické podobě), při objednání přes aplikaci je ve všech pobočkách Fruitisimo kopeček zmrzliny jen za 1 Kč (maximálně 15 kopečků na objednávku).

Zmrzlina za vysvědčení v NC Géčko v Liberci

Výhodou je, že obvykle není důležitý prospěch. Může být ale výhodou. Např. v plaveckém areálu v Přerově dostane v pátek každý školák za vysvědčení mraženou pochoutku, ale „žáci základních škol, kteří mají na vysvědčení samé jedničky, si u nás mohou v ten den navíc užít i koupání zdarma,“ slibuje navíc jednatel společnosti Sportoviště Přerov Petr Kouba.

Takzvaně od lesa na to jdou v brněnském bistru Burger Inn. Na všechny, kteří přinesou vysvědčení s alespoň jednou čtyřkou, čeká burger zdarma. Burgrárna 27. 6. také odmění za trpělivost rodiče, kterým letos dítě propadlo, a to nejen burgerem, ale i panákem zdarma.

Odměna za vysvědčení 27. 6 2025 v Lahůdkách Palma

Kde se čepují další zmrzliny a sladkosti zdarma? Praha před ZŠ Vodičkova 27. 6. 2025 (8:45–11:30) Zmrzlina od PURO Gelato zdarma Praha Café Globus na Černém Mostě a ve Štěrboholích 27. 6. 2025 Zmrzlina zdarma pouze pro prvňáčky! Praha Stromeček (Zbraslav) 27.–28. 6. 2025 Prémiová zmrzlina + tvorba vysvědčení Praha Pizza & Caffe U Veverky Olštýnská a Čumpelíkova 27. 6. 2025 1 kopeček zmrzliny za samé jedničky a LIPO zmrzlina za jedničky a dvojky Liberec NC Géčko 27.6. 2025 9:30 – 17:00 Před dětským hřištěm v NC děti dostanou žeton na zmrzlinu (stánek Zmrzlina Rynoltice před NC) a malý dárek – pro prvních 300 Brno kavárna L Caffe na Lesné 27. 6. 2025 do 12:30 Za vysvědčení jeden ledňáček Lískovec OC Campus Square 27. 6. 2025 8:30-17:00 Zmrzlina zdarma za vysvědčení Zlín OC Zlaté jablko 27. 6. 2025 Za vysvědčení jedna zmrzlina v Adria Gold nebo Trdlo Cafe Ostrava OC Nová Karolína 27. 6. 2025 Ve stánku Tea Star dostanou školáci zdarma dvě porce kuliček a želé Ostrava OC Laso 27. 6. 2025 Sladký cake pop a focení s Mickey Mousem Olomouc CrossCafe, Galerie Moritz 27. 6. 2025 8:30-11:00 Maskot bude rozdávat sladkosti za vysvědčení pro prvních 300 dětí Hněvotín u Olomouce Zmrzlina U Hněvoty 27. 6. 2025 od 9:00 Zmrzlina zdarma za samé jedničky nebo vyznamenání Velký Týnec Potraviny na Návsi 27. 6. 2025 Zmrzlina zdarma za vysvědčení nebo za namalovaný obrázek u dětí z mateřských škol

Pozor: Ne všude je ale inzerovaná zmrzlina skutečně zdarma, zejména pokud je v podmínkách, že musí být součástí nákupu. Např. v Majalandu v Praze sice bude zmrzlina pro děti zadarmo, ale na placení vstupu to nic nemění.

Jaký pořídit dárek za vysvědčení?

Symbolický dárek k ukončení jednoho roku vzdělání jsou rozhodně knihy. Ale pokud si myslíte, že lajdáky potrestáte učebnicemi, s nimiž budou moci dohánět a připravovat se na další rok, pak jste na omylu. Knihkupectví Luxor totiž láká od 27. do 29. června na 20% slevu po předložení vysvědčení nejen na knihy, ale i hračky nebo společenské hry. Jedinou výjimkou jsou učebnice.

Do zoo nebo aquaparku za 1 korunu?

Za symbolickou korunu se mohou děti do 15 let zchladit v pátek v Aquacentru Šutka v Praze 8. Dále jsou tu připraveny dárky, hry, soutěže a další zábavný program. Od pátku do neděle pak mají děti vstup zdarma například do Městských lázní v Hradci Králové, kde mohou využít bazén s vlnobitím, 82metrový tobogán, dětský bazének i relaxační zónu. A to po předložení vysvědčení a v doprovodu dospělé osoby. „Chceme dětem poděkovat za celoroční úsilí a nabídnout jim možnost užít si první prázdninové dny s vodními radovánkami. Akce je určena dětem do deseti let,“ říká Pavel Vrbický, náměstek primátorky odpovědný za Správu nemovitostí Hradec Králové.

Aktuální vysvědčení s alespoň jednou jedničkou nebo s pozitivním slovním ohodnocením stačí dětem k tomu, aby mohly za pouhou jednu korunu od pátku 27. až do pondělí 30. června navštívit také jihlavskou zoologickou zahradu. Dokument, který je třeba na pokladně předložit, navíc nemusí být originál. „Vysvědčení může být naskenované v mobilním telefonu, nebo okopírované,“ upřesnila mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková.

Vstupné za jednu korunu pro děti mohou rodiče využít v zoo Ústí nad Labem. Od pátku do neděle 27. – 29. 6. také v Plzni, v Táboře a v Děčíně (zde platí i pro expozici Rajské ostrovy). Za vysvědčení dostanou v pátek vstup zdarma také v Zooparku Vyškov, a to včetně dětí předškolního věku, které zatím vysvědčení nedostávají.

Program pro děti za 1 Kč na 27. června 2025

Akce pro děti v Praze

Jak si užít celý den, ne jen těch deset minut, co vydrží jedna zmrzlina? V Praze se chystá celá řada akcí, jejichž pořadatelé sází na touhu rodičů užít si s dětmi velký den bez ohledu na šťastný fakt, že s nimi budou trávit dalších šťastných 65 dní:

Před západním vstupem Centra Černý Most už se na pátek staví Hot wheels pumptrack zóna, v plaze Barbie gymnastické doskočiště, dále soutěže a vystoupení.

Od 10:00 do 18:00 bude u Bambule ve Westfield Chodov malování na dřevěné minisurfy, soutěž v puzzle, taneční výzvy a závěrečná dětská diskotéka. Školáci mohou za vysvědčení zkusit kolo štěstí.

Hravé dostihy na mechanických koních, hobby horse překážky, malování na obličej i tombola jsou připraveny pro děti v The Playground Na Příkopě, za vysvědčení je pak zdarma vstup do zrcadlového bludiště.

Na Příkopě, za vysvědčení je pak zdarma vstup do zrcadlového bludiště. Několik akcí se koná také v nákupním centru POP AIRPORT u Letiště Václava Havla. Děti se mohou těšit na dinosaury v DINOSAURIU.

Kde se schovat před horkem? Např. v Ice Aréně na Opatově se rodiče a děti zase na chvíli vrátí do zimy. Za vysvědčení má školák v doprovodu dospělého vstup zdarma.

se rodiče a děti zase na chvíli vrátí do zimy. Za vysvědčení má školák v doprovodu dospělého vstup zdarma. V Centrálním parku Kbely se pro děti od 10 hodin pořádá divadélko a od 16 hodin pak zábavný program.

se pro děti od 10 hodin pořádá divadélko a od 16 hodin pak zábavný program. Odměna i lék na nervy pro děti i rodiče: od pátku do neděle 27. – 29. června je v restauraci Pizza & Burger v Krči za vysvědčení 50% sleva.

za vysvědčení 50% sleva. V Lahůdkách Palma v Karlíně, na Petřinách a v Řepích dostane každý školák za vysvědčení sladkou odměnu až do 30. června.

Dětem za vysvědčení, rodičům za nervy pizza se slevou

V Plzni to o víkendu žije

A mejdan začíná už v pátek v deset hodin na trampoškách v Areně „D“ nebo v Jump aréně.

Jump Family Plzeň 27. 6. 2025 od 9:00 Sleva 50 % na vstup! Nafukovací park, monster skluzavka, rodeo býk, skok do airbagu, challenge dráhy Area „D“ 27. 6. 2025 od 10:00 Vstupné pro děti jen 1,- Kč Trampolíny, prolézačky, skluzavky, herní zóny, skákací hrady, multifunkční hřiště Culinka za Branou Borského parku 27. 6. 2025 od 17:00 Vstup zdarma Oslava konce školního roku Culinka a Tancohrátky pro děti, skřítek Popleta a brambora Barbora, tetovačky hrad Radyně, Starý Plzenec 28. 6. 2025 13:00-17:00 Hurá na prázdniny Zábavné lesní putování za pokladem pro děti a rodiče v okolí hradu Radyně – odměna pro každého lovce Kavárna K 28. 6. 2025 od 15:00 Rozloučení se školou aneb hurá prázdniny, vstupné 100,- Kč Den plný zábavy, skákací hrady, malování na obličej, tetování air brushem, balónková show, pěna pro děti, tombola o ceny, hudba

Oslav s námi vysvědčení v Olomouc City 27. 6. 2025

Nejzajímavější akce v pátek 27. června

Konec školy je pro děti krásný den, i když poznamenaný nejistotou z reakce rodičů na vysvědčení. A bude ještě krásnější v řadě českých měst, která si na poslední červnový víkend připravila řadu akcí plných barev, her a zábavy a samozřejmě pohybu.

Například na pátek 27. června středisko volného času Active ve Žďáru nad Sázavou vyhlásilo Žďárský barevný běh, kdy budou účastníci zasypáni pestrobarevnými explozemi. Začíná v 15 hodin v rekreačním areálu Pilák. Akce je zdarma pro děti i dospělé, stačí si obléknout bílé tričko, na němž barvy vyniknou, a raději také ochranné brýle (děti a mládež musejí být v doprovodu dospělých).

Vzdělání podporují i Brno, Ostrava a Olomouc. Například Městská knihovna v Olomouci organizuje pro školáky každý rok akci, kdy si mohou od 10:00 do 16:00 za pěkné vysvědčení vyzvednout na pobočce Jungmannova knížku zdarma. Pro pilné studenty si připravili odměnu i v Hvězdárně a planetáriu v Brně. Za jedničku z matiky nebo fyziky (uznává se i slovní hodnocení) dostanou děti na pokladně volnou vstupenku do digitária od pátku 27. až do neděle 29. června. Platí pro prvních tisíc studentů základních i středních škol na astronomické pořady hvězdárny a planetária.

Malí vědci z Ostravy a okolí se zase mohou vydat nejen do Malého, ale i do Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích. V pátek 27. 6. je ve Velkém světě připraven den plný zábavy, objevování a vědeckých zážitků s interaktivními exponáty, virtuální realitou, T-Rexem ve 3D kině. V budově U6 Malého světa techniky je možnost nahlédnout do útrob parní lokomotivy nebo ponorky Nautilus. Vrcholem bude návštěva kokpitu kosmonauta či letecký simulátor. Děti do 15 let platí symbolickou jednu korunu a až tři mohou přijít v doprovodu jednoho dospělého.

Od pátku až do neděle mohou žáci základních a středních škol bezplatně zamířit také do několika jihlavských památek. Samozřejmě pokud předloží vysvědčení s alespoň jednou jedničkou, nebo případně ukážou jeho fotografii v mobilním telefonu. Zadarmo lze zajít na prohlídku Stříbrného domu, Brány Matky Boží, věže a krovů kostela svatého Jakuba, jihlavského podzemí a Domu Gustava Mahlera. A přidat se mohou bezplatně také děti z mateřských škol. Na některé prohlídky je však potřeba provést rezervaci předem.

Další akce v regionech Osek, Ústecký kraj koupaliště Osek 27. 6. 2025 Vítání prázdnin a Den zdraví Soutěže, autogramiáda, zdravovědná stezka s Davidem Cordero Kozlokem, večerní párty s DJ Rasem. Vstupné je zdarma, akce začíná v 16 hodin. Teplice, Ústecký kraj nákupní centrum Olympia, Srbice u Teplic 27. 6. 2025 Bezva vízo v Olympii Interaktivní herní stanoviště, soutěže o drobné ceny, nafukovací atrakce, fotokoutek či malování na obličej (návštěvníci akce se musí nejdříve zaregistrovat u stánku v areálu akce, kde obdrží identifikační náramek na neomezený a bezplatný vstup na všechny atrakce během celého dne), začíná v 9:00 Žatec, Ústecký kraj radniční věž 27. 6. 2025 Věž za vysvědčení Pro děti i jejich rodiče je vstup zdarma. Věž bude přístupná zdarma od 8 do 17 hodin. Olomouc Olomouc City 27. 6. 2025 12:00-14:00 Oslav s námi vysvědčení Dárečky pro děti za vysvědčení, malování na obličej, třpytivé tetování, balónky, tvořivé dílničky Odkaz Olomouc dětské hřiště Baby resort na Okružní 27. 6. 2025 9:00-11:00, 14:00-16:00 Hurá prázdniny, rozloučení se školním rokem Soutěže a hry pro děti, medvěd grizly, balónkový klaun Olomouc Krokodýlek Olomouc 27. 6. 2025 od 10:00 Vysvědčení v Krokodýlku 15% sleva pro všechny děti na vstupném, a každé dítko dostane u vstupu žeton na motorku Olomouc, Hejčín Kemp Krásná Morava 27. 6. 2025 18:00-22:00 Vysvědčení Párty s Karaoke Karaoke a v 19:00 a znovu ve 20:00 vystoupení imitátora Elvise Presleyho Prostějov Chill Cavalo 28. 6. 2025 od 14:00 Nazdar školo, ahooooj prázdniny Superhrdinové, klauni, maskoti, diskotéka, tombola. Frýdek-Místek Muzeum Beskyd 27. 6. 2025 Báječný svět vajíček s překvapením Program trvá od 10 do 15 hodin a zahrnuje pátrání po vajíčkách v areálu frýdeckého zámku a luštění křížovky. Děti školou povinné i nepovinné mají vstup zdarma. Petrovice u Karviné hřišti TJ Inter Petrovice 27. 6. 2025 od 21:00 Letní kino za vysvědčení Promítání animovaného filmu Kayara a tajemné město Inků Bruntál Wellness centrum na Dukelské ulici 27. 6. 2025 Zábava, hry a soutěže (hodina zdarma po předložení vysvědčení) Bruntál Kino Centrum Bruntál 27. 6. 2025 od 17:00 Lilo & Stitch Promítání za zvýhodněné vstupné 100 korun místo obvyklých 150 korun. Odkaz Ostrava Restaurace L´Osteria na Ruské ulici 27. 6. 2025 po 13:00 Bo léto!!! Kromě jídla a pití v italském duchu bude do tance hrát DJ La Linda a DJ Pepe.