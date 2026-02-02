Zmrazení platů politiků na pět let chce teď Okamura prosadit od července

Šéf vládní strany SPD Tomio Okamura musel pozměnit plány týkající se zmrazení platů politiků do roku 2030. Má k němu nově dojít od července letošního roku a zmrazení má vycházet z platové základny roku 2026, nikoli z loňské, o což původně Okamura usiloval. Jenže s návrhem přišel ve chvíli, kdy už fakticky nebylo možné, aby ho parlament schválil do konce roku.

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání koaliční rady (12. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Platy politiků, soudců či státních zástupců se zvedají automaticky podle již dříve schváleného vzorce.

Řadový poslanec má od ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5 500 korun víc než loni. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si měl polepšit o víc než 7500 korun na 161 800 korun.

Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy Sněmovny a Senátu se zvýšil o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra a předsedy Sněmovny a Senátu o téměř patnáct tisíc korun na 308 700 korun. Příjem hlavy státu ze 365 tisíc na víc než 383 200 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135.600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
Nejmladší pražský arcibiskup za více než 100 let. Kdo je Stanislav Přibyl

Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl

Novým pražským arcibiskupem se stane dosavadní litoměrický biskup Stanislav Přibyl. Překvapení to není, mezi možnými kandidáty se objevoval pravidelně. Jeho předchůdce Jan Graubner už třetím rokem...

2. února 2026  12:10,  aktualizováno  12:14

Chci z vazby do léčebny, jsem nemocný, žádal soud obžalovaný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Krajský soud pokračoval v projednávání případu požáru baru ve Zlíně z loňského ledna. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi, který podle obžaloby hodil zapálený kanystr s benzinem na barmana, hrozí za...

2. února 2026  12:07

Exekuce slovenského ministra vnitra platí. Zamítli mu další návrh, jak se jí vyhnout

Slovenský ministr vnitra a předseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok (9. ledna...

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok neuspěl s návrhem, aby vůči němu soud zastavil exekuci. Té čelí po prohraném soudním sporu se šesti policisty kolem vyšetřovatele Jána Čurilly, kterým má...

2. února 2026  11:25,  aktualizováno  12:01

Rarita kvůli chybě města. Majitelům domů skokově klesne daň z nemovitosti

ilustrační snímek

Majitelé domů a bytů v Pelhřimově letos zaplatí na dani z nemovitosti méně než loni. Může za to neobvyklá chyba zastupitelů. Ti pro loňský rok omylem nastavili chybný koeficient pro výpočet daně a...

2. února 2026  11:58

Loupež deseti milionů v Karlíně. Policie konečně pokročila s pátráním

Policie vyšetřuje loupežné přepadení v pražském Karlíně. (9. dubna 2025)

Policisté identifikovali podezřelé z loňské loupeže v pražském Karlíně, při níž se pachatelé podle dřívějšího policejního vyjádření zmocnili 400 000 eur (zhruba 9,7 milionu korun). Kriminalisté po...

2. února 2026  11:49

Ministr Klempíř si pozve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř si pozve umělce, kteří se v neděli účastnili demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla v centru Prahy. „Všechny ty umělce, kteří byli na pódiu, tak je...

2. února 2026  11:49

Meteorologové očekávají silnou námrazu ve čtyřech krajích. Vydali doporučení

Námraza v Chebu (20. prosince 2022)

Část Česka od pondělního večera zasáhne silná námraza. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal oranžovou výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, ledová vrstva může místy přesáhnout tři centimetry...

2. února 2026  11:43

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

2. února 2026  11:30

Zlato i stříbro oslabují. S kovy zatřásla zpráva o novém šéfovi centrální banky

ilustrační snímek

Po pátečním pádu, kdy zlato oslabilo nejvíc za poslední dekádu, drahý kov dál prohlubuje ztráty. Cena zlata v pondělí spadla o deset procent a je o pětinu nižší než poslední historické maximum....

2. února 2026  11:27

