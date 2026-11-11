Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poslanci se přeli o zmrazení platů politiků. Návrh pak rozpočtovým výborem neprošel

Autor:
  13:29
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. (15. července 2026)
Pokračuje mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na snímku Věra...
Andrej Babiš ukazuje medaile od amerického prezidenta Donalda Trumpa během...
Pokračuje mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na snímku je Matěj...
6 fotografií
Sněmovní rozpočtový výbor nepřijal usnesení k návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků do konce roku 2030. Předlohu podali premiér Andrej Babiš, předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Pro její přijetí hlasovalo osm členů výboru, sedm bylo proti a jeden poslanec se zdržel. Návrh tak nezískal potřebnou většinu. Ve stejný den jej však plénu ke schválení doporučil ústavně-právní výbor.

Návrh počítá se zachováním platové základny na úrovni 101 364 korun, tedy na loňské hodnotě. Zmrazení by se týkalo prezidenta, členů vlády, poslanců a senátorů i představitelů dalších institucí. Nevztahovalo by se na soudce, kteří zvyšování svých platů podle zákonných pravidel v minulosti několikrát obhájili u Ústavního soudu.

Poslanci se přeli o zmrazení platů. Co za blbost přijde příště? ptal se Činčila

Poslanec SPD Jan Síla argumentoval za předkladatele mimo jiné úsporou asi 40 milionů korun ročně. Zmrazení platů by podle něj otevřelo prostor k diskusi o systému odměňování. „Existují země, kde o platech politiků rozhodují expertní skupiny,“ řekl.

Populistický návrh, vadí opozici

„Nemyslím si, že je v pořádku, abychom tyto populistické návrhy podporovali. Protože až se jednou rozmrazí, tak tam ty peníze stejně skočí,“ kritizoval návrh první místopředseda lidovců Benjamin Činčila. Věří, že jde pouze o návrh SPD, jehož cílem je vzbudit emoce, a že se předloha do druhého čtení nedostane.

Výbor doporučil schválit rozpočet na příští rok, podpořil i daň pro rafinerie

„Já myslím, že ten dosavadní automat fungoval a pracovali na něm tehdy i odborníci. To, že se k němu přistoupilo, byla dohoda napříč politickým spektrem,“ podotkla Věra Kovářová (STAN). Platy poslanců a senátorů jsou navázány na výdělky v celé ekonomice, nikoli na platy ve veřejné sféře.

V minulém období bylo navíc schváleno, že se při dosažení zadlužení ve výši 50 procent hrubého domácího produktu platy zákonodárců sníží o pětinu.

Stejný návrh ve středu podpořil ústavně-právní výbor. Novelu nepodpořili dva poslanci vládního tábora, zatímco ostatní přítomní členové výboru hlasovali pro. Zdržela se předsedkyně výboru Renata Vesecká (za Motoristy). Debata je podle ní výhradně politická a hlavním motivem není vzhledem k očekávané úspoře ekonomický přínos. Poslanec Tomáš Kohoutek (ANO) oznámil, že o novele nebude hlasovat v žádné fázi legislativního procesu.

Platy politiků od ledna vzrostou

Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně v září. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení předlohy šéfka klubu STAN Michaela Šebelová. Už nyní je ale jisté, že zákon do konce letošního roku účinnosti nenabude a platy vrcholných politiků od ledna patrně vzrostou o pět procent.

Prezident republiky tak bude poprvé pobírat více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády si polepší o 15 400 korun na 324 tisíc korun měsíčně. Plat řadového poslance se zvýší o 5 700 korun na 120 700 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 000173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Mrzneme, nemáme elektřinu ani vodu. Obyvatelé Krymu žádají Putina o pomoc

Premium
Na Krymu zažívají mnohahodinové výpadky elektřiny. Snímek pochází ze...

Na okupovaném ukrajinském poloostrově Krym se v posledních týdnech potýkají s masivními výpadky elektřiny. Bez proudu jsou i dvacet hodin v kuse. To dopadá na rezidenční čtvrti, ale i školy a...

11. listopadu 2026  14:02

V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...

11. listopadu 2026  13:54

Svobodě a míru musíme přispět každý z nás, řekl Pavel při pietě za veterány

Zleva vpředu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), prezident Petr Pavel a...

Mír a svoboda nejsou podle prezidenta Petra Pavla nárokem, se kterým se lidé mohou obrátit na vládu, a požadovat, aby jim je zajistila. Jsou věcí všech, řekl ve středu u příležitosti Dne válečných...

11. listopadu 2026  13:52

Za vraždu taxikářky a pokus o zabití dalších dvou lidí dostal muž 25 let a detenci

Devětatřicetiletý Radek Pavlík čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z...

Na 25 let poslal olomoucký krajský soud do vězení Radka Pavlíka, který podle obžaloby v Šumperku zavraždil taxikářku a ukradeným autem pak málem zabil další dva lidi. Muž, jenž svou bezcitností...

11. listopadu 2026  7:30,  aktualizováno  13:46

Ze školních jídelen fastfoody? Motoristé a premiér ruší vyhlášku o stravování

ilustrační snímek

Už od září 2027 měly děti ve všech školních jídelnách dostávat na talíř nutričně vyvážená jídla bez polotovarů, přemíry cukru a soli. Jenže vyhlášku, která to měla zajistit, chce vláda zásadně...

11. listopadu 2026  13:41

V Abú Zabí skončila jednání o Ukrajině. Kushner s Witkoffem pojedou za Putinem

Americký vyslanec Jared Kushner hovoří na brífinku během jednání mezi Ruskem a...

V Abú Zabí skončilo trojstranné jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, které ve středu pokračovalo druhým a posledním dnem.

11. listopadu 2026  10:55,  aktualizováno  13:38

Poslanci se přeli o zmrazení platů politiků. Návrh pak rozpočtovým výborem neprošel

Poslanecká sněmovna

Sněmovní rozpočtový výbor nepřijal usnesení k návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků do konce roku 2030. Předlohu podali premiér Andrej Babiš, předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a ministr...

11. listopadu 2026  13:29

Jak zvládnout přechod na volnou nohu a nezbláznit se z papírování

Komerční sdělení
Jak zvládnout přechod na volnou nohu a nezbláznit se z papírování

Zvažujete, že vyměníte jistotu zaměstnání za svobodu vlastního podnikání? Možná už máte v hlavě skvělý nápad a první domluvené zakázky, ale brzdí vás strach z úřadů, daní a složité fakturace. Pro...

11. listopadu 2026  13:28

Šéf ÚOHS Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku. Nefér, budu se bránit, reaguje

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi. Informace Deníku N potvrdil Mlsna pro redakci iDNES.cz. Podle...

11. listopadu 2026  11:31,  aktualizováno  13:14

Prodejci energií podle policie ošidili seniory o desítky milionů, šest obviněných

ilustrační snímek

Policie na Vysočině obvinila šest lidí podezřelých z rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. Podle kriminalistů šlo o prodejce elektřiny a plynu, kteří zákazníkům nevypláceli vzniklé přeplatky....

10. listopadu 2026  9:23,  aktualizováno  11. 11. 13:09

Opět „Michail Andropov“. Itálie evakuovala přes 300 škol, bombou hrozili i Meloniové

Vyučující na institutu Matteotti Pelico v Turíně evakuují žáky s pomocí...

Nejméně 300 škol v Itálii bylo ve středu evakuováno kvůli bombové hrozbě, oznámil italský ministr školství Giuseppe Valditara. Školy, mimo jiné v Římě, Miláně, Neapoli, Palermu či v Bologni, dostaly...

11. listopadu 2026  13:05

Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu

Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....

Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro Liberecký kraj nominovali na vedoucí post Jana Svitáka, bývalého krajského náměstka a nynějšího poslance....

11. listopadu 2026  9:57,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.