Zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem

  9:12
Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem, fixní platovou základnu zrušil. Činila 121 685 korun, jinak by vzrostla nad 130 000 korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Podrobnosti připravujeme.

7. října 2025  7:52

