Zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto u krajnice, řidič v nemocnici bojuje o život
Vážná dopravní nehoda v úterý ráno obousměrně uzavřela silnici I/53 u Těšetic na Znojemsku. Nákladní vůz tam narazil do osobního auta s přívěsem stojícím na kraji vozovky směrem na Znojmo. Na místě...
KOMENTÁŘ: Babiš versus Fiala, největší rivalové vánočních pohádek
Děkujme Pánubohu a ústavě, že máme parlamentní volby pouze jednou za čtyři roky. Kdyby se totiž vyskytovaly častěji, televize by ve velkém rušily seriály a místo nich zařazovaly debaty...
Vánoce a advent 2025
Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...
Nejdřív Sněmovna, potom teprve vláda. O důvěru by mohla žádat někdy kolem Vánoc
Před čtyřmi lety čekalo Česko na novou vládu 69 dní, před osmi lety dlouhých 264 dnů po volbách. Tentokrát bude cesta k nové vládě pravděpodobně patřit k těm rychlejším. Se svoláním ustavující schůze...
Smrtící metanol straší Brazilce, raději abstinují. V São Paulo zemřelo už 15 lidí
Brazílie řeší případy otravy metanolem, které se v současnosti soustředí ve městě São Paulo a jeho okolí. Úřady vyzvaly spotřebitele k velké opatrnosti, což vedlo k propadu prodejů alkoholických...
Ženy se po 35 letech dozvěděly, že byly při porodu zaměněny. Bydlely kousek od sebe
Před skoro 35 lety v nemocnici ve Štýrském Hradci zaměnili dvě novorozené holčičky. Ženy se nyní díky testům DNA dozvěděly, kdo jsou jejich rodiče, a poprvé se s nimi mohly setkat.
V Kalifornii se zřítil vrtulník zdravotní služby, jako zázrakem všichni přežili
Na dálnici v kalifornském Sacramentu se v pondělí večer místního času zřítil vrtulník zdravotní služby. Tři lidé utrpěli vážná zranění. Záchranáři v tu chvíli na palubě neměli žádného pacienta.
Trump chce k protlačení nasazení Národní gardy využít 200 let starý zákon
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že by mohl použít zákon o povstání z roku 1807, pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení příslušníků Národní gardy v různých městech....
Náměstek Vopěnka po překvapivém zvolení nemohl usnout. Chce zvládnout obě funkce
Věděl sice, že figuruje na kandidátce hnutí ANO na Vysočině na volitelném místě, nicméně ve skutečnosti s poslaneckou lavicí ve Sněmovně vůbec nepočítal. Jenže osmapadesátiletý Otto Vopěnka se v...
Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem
Tradiční evropské automobilky jsou kvůli potížím s přechodem na elektromobilitu v problémech. V Německu se kvůli tomu zavírají továrny, o práci už přišly tisíce lidí, hlavně u dodavatelských firem...
Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie
Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...