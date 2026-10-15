Bonus pro střídání rodičů na rodičovské? Koalice je příliš konzervativní, říká Malá

„Nepatřím mezi ty, kteří by souhlasili s tím, že ženy jsou déle s dětmi doma, protože je to jejich volba,“ říká Malá. Ve většině případů jde podle ní o ekonomickou volbu. Rodiny si podle ní nemohou dovolit výpadek mužského příjmu, který je v Česku dlouhodobě vyšší než ten ženský.
To se odráží i v datech. V současné době čerpají rodičovskou dovolenou jen dvě procenta mužů.
Malá dodává, že pro řadu žen je těžké vrátit se do práce dříve než po tříleté mateřské. „To je také věc, na kterou se musíme zaměřit tím, že zajistíme částečné úvazky a místa v mateřských školách a skupinách,“ doplňuje.
Právě v nabídce zkrácených úvazků je na tom Česko nejhůře v celé Evropské unii. Výrazně ani nepomohlo zavedení bonusů pro firmy, které zkrácené úvazky ženám na rodičovské nebo seniorům nabídnou.
Malá sama přiznává, že současná koalice je konzervativní a prosadit opatření, která by mohla muže motivovat k častějšímu čerpání rodičovské, je náročné. Jednou z možností by podle ní mohl být střídací bonus pro rodiny, ve kterých se na rodičovské vystřídají oba pečující.
„Co se týká střídacího bonusu, to je otázka. Je potřeba si uvědomit, že současná koalice je dost konzervativní, takže musíme přicházet s nápady, které by mohla koalice schválit. Mně by se střídací bonus líbil, já bych ho podpořila,“ vysvětluje.
Doplňuje, že jde o téma, na kterém v některých oblastech nemá shodu s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO). „My jsme měli tyto debaty s panem ministrem Juchelkou na začátku období, asi není tajemství, že v tomto spolu neladíme,“ objasnila s tím, že podle Juchelky jsou ženy častěji na rodičovské než muži, protože je to jejich volba.
Ženy dostávají za stejnou práci o 18 procent méně
Průzkum společnosti Median ale ukázal, že se pohled na rodičovství v Česku za posledních několik let proměnil. Zatímco v roce 2016 uvedlo 56 procent respondentů, že se muži dokážou o dítě postarat stejně dobře jako ženy, letos s tímto tvrzením souhlasí 72 procent.
Průzkum se dále zabýval tématem diskriminace na základě pohlaví. Podle výsledků se v Česku s diskriminací na základě pohlaví setkává 23 procent lidí. Častěji jde o ženy – 29 procent, s diskriminací se setkalo za posledních pět let také 17 procent mužů.
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Polovina žen podle dat dostává za stejnou práci méně peněz než jejich mužští kolegové. U mužů jde o třetinu. „Je to téma, kterému se věnujeme v legislativním procesu,“ říká Malá. Koalice podle ní plánuje právní úpravu, která by měla pomoct zajistit rovnou odměnu za stejnou práci.
„Je na čase, nejsme na tom nejhůř v Evropě ani na světě, ale máme výrazné prostory na zlepšení,“ doplňuje. Česko má totiž dlouhodobě vysoké rozdíly mezi odměňováním mužů a žen. Zatímco průměr v Evropské unii je podle dat Eurostatu 12 procent, v Česku dostávají ženy o 18 procent méně než jejich kolegové.
Veřejnost dále podle průzkumu nepovažuje ochranu obětí sexuálního násilí za dostatečnou. Zároveň ale čtvrtina dotázaných uvedla, že si myslí, že je pro oběti jednoduché najít pomoc. „To mě zaskočilo, ale vysvětluje to i to, proč máme tak vysokou latenci vůči tomuto druhu násilí,“ zdůrazňuje zmocněnkyně.
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Část společnosti se stále domnívá, že za znásilnění si oběť může sama. Častěji tento postoj převládá u starší generace.
Zákony proti online násilí
Malá také uvedla, že vláda chystá opatření, která by měla pomoct narovnat platové podmínky mužů a žen a podpořit matky k rychlejšímu návratu do práce. Mezi plánové změny patří navýšení bonusů pro zaměstnavatele za zkrácené úvazky nebo podpora dětských skupin.
Posílit by se měla také ochrana obětí domácí a sexualizovaného násilí. Novela trestního zákoníku by měla přinést trestnost některých forem online násilí, nově by tak mohl být soudně vymahatelný příkaz k odstranění závadného online obsahu.
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„Novela občanského zákoníku přinese povinnost soudů při svěřování dětí do péče brát v potaz domácím násilí a následně zbavit zodpovědnosti jednoho z rodičů,“ doplňuje Malá. Prodloužit by se měla také promlčecí lhůta u sexuálně motivovaných trestných činů na dětech a mladistvých. Vzniknout by měla také linka pomoci pro děti, které se setkávají s násilím v online prostoru.