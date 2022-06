Funkci zmocněnce pro česko-ruské konzultace čeká zánik, nebyl k ničemu

Ke konci června by měla zaniknout funkce vládního zmocněnce pro česko-ruské konzultace, kterou od počátku zastává ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Ve středu to projedná vláda. Pozice by tak zanikla zhruba dva roky po jejím zřízení.