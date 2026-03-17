Je to tu zážitek, automobilky chci vyvést ze zeleného temna, hlásí Turek z Bruselu

  13:08
Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by fakticky ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý v Bruselu vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek zasedání Rady unijních ministrů pro životní prostředí označil za zážitek.
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy. Je jím poslanec Igor Červený (uprostřed) zvolený ve Středočeském kraji. Vlevo pak kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek, kterého prezident odmítl jmenovat. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a ministr...
Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek před projevem prezidenta Petra...
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...
Vládní zmocněnec Filip Turek, ministryně financí Alena Schillerová a ministr...
Zmocněnec pro Green Deal Turek v úterý do Bruselu vyrazil místo ministra životního prostředí Igora Červeného (oba Motoristé sobě), který je na akci Zemědělského svazu ČR.

Turek z Bruselu již přidal příspěvek na sociální síti Facebook. V něm napsal, že zasedání je opravdu zážitek. „Beznaděj není tak mocná jako v bezzubém Europarlamentu, konečně se kormidlo Green Dealu mírně otáčí,“ uvedl.

Vládní zmocněnec současně napsal, že představil české pozice pro automobilový průmysl, které provizorně a kompromisně vyvedou evropské automobilky ze zeleného temna.

Turek zastoupí Červeného na jednání v Bruselu. Musím na jinou akci, říká ministr

„Máme návrhy ohledně emisních povolenek, kterým zahraniční kolegové téměř nemohou věřit, protože věří, že Green Deal a zelené odpustky jsou naše jediná záchrana,“ pokračoval s tím, že zásadní je, že se bojuje za české občany, zájmy a zdravý rozum.

„Zcela ‚orwellovský‘ je boj proti zákazu olova ve střelivu a rybářských potřebách – vybojovali jsme snad zatím střelivo mimo broky,“ doplnil.

Červeného zvali zemědělci hned, jak byl jmenován. Tak nemá čas na Brusel a jede Turek

„Lidem, kteří si myslí, že maso vzniká v obchodě v 3D tiskárně a elektřina v zásuvce, se to obtížně vysvětluje. Držte palce,“ dodal v příspěvku.

Česko bude usilovat o úplné zrušení

Evropská komise už loni v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 (oxidu uhličitého) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.

Spalovací motory budou zachráněny. Brusel se chystá prolomit zákaz prodeje

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už prohlásil, že Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Návrh komise na zmírnění emisního cíle podle něj česká vláda považuje za nedostatečný.

Právě o tomto komisním návrhu v úterý unijní ministři v Bruselu diskutovali. „Dobrá kondice evropského automobilového průmyslu je pro nás klíčovou ekonomickou prioritou,“ uvedl Turek v úvodu vystoupení v Bruselu.

„Usilujeme o realistickou regulaci, která vyvažuje klimatické ambice s reálnou technologickou a sociálně-ekonomickou situací na trhu a zachovává konkurenceschopnost EU,“ doplnil zmocněnec.

Revize navrhovaná komisí je podle Turka příležitostí k zásadní úpravě příliš ambiciózního rámce. Česko bude rovněž bojovat proti systému sankcí, které vystaví výrobce, kteří pravidla nedodrží, nepřiměřeně vysokým pokutám, dodal český zmocněnec.

Evropská komise už v roce 2021 navrhla, aby se do roku 2035 emise CO2 u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znamenal, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se ale má týkat pouze nových vozů, lidé by tedy nadále měli mít možnost používat i starší vozy se spalovacími motory a taková auta si na trhu s ojetinami dál kupovat.

Zákaz spalovacích motorů se může zmírnit, Brusel chystá změny pravidel

Součástí dohody byla nicméně i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i s ohledem na ekonomické dopady.

Po silném tlaku některých zemí, zejména největších výrobců aut v regionu, se nakonec Evropská komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec loňského roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Za květiny do basy. Rusům už nezbyla žádná forma protestu, říká režisérka

Premium
Režisérka snímku Až mě zabásnou Anastasija Veděnskaja se účastní diskuse na...

Přišla položit květiny za Alexeje Navalného – a skončila ve vězení. Dokument Až mě zabásnou sleduje příběh mladé Moskvanky Aljony i atmosféru strachu v ruské společnosti. „V Rusku dnes neexistuje...

17. března 2026

Sankční agenda ministerstva dále funguje, popřel Macinka rozpuštění odboru

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministerstvo zahraničí zatím nepředložilo přísnější opatření, které by bránilo vstupu ruských špionů s diplomatickým krytím na území České republiky. Na ministerstvu došlo také k reorganizaci Odboru...

17. března 2026

Noční život, rozlučky se svobodou. Praha boduje v žebříčku nejromantičtějších měst

Praha, pohled na Pražský hrad

České hlavní město zabodovalo v žebříčku nejromantičtějších měst Evropy. V nové studii společnosti Icelandair ho přeskočila pouze jediná metropole. Studie Prahu ocenila za její noční život.

17. března 2026  12:55

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Robert Fico (27. ledna 2026)

Slovenský premiér Robert Fico po úterním jednání vlády naznačil, že Slovensko může zavést opatření, která zvýhodní domácí řidiče při tankování. Vláda podle něj uvažuje o tom, že by cizinci na základě...

17. března 2026  12:53

Ropné firmy varují Trumpa. Energetická krize se může ještě prohloubit

Logo americké energetické společnosti ExxonMobil (23. dubna 2018)

Šéfové velkých ropných korporací varovali administrativu amerického prezidenta Trumpa, že energetická krize vyvolaná konfliktem s Íránem se může ještě prohloubit. Hlavním problémem je blokáda...

17. března 2026  12:36

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

17. března 2026  12:13,  aktualizováno  12:32

Prezident Pavel se setká s Babišem, projednají rozpočet i bezpečnostní situaci

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na...

Prezident Petr Pavel bude v úterý odpoledne jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok či o aktuální bezpečnostní situaci ve světě i v...

17. března 2026  12:12

Mladík měl s mužem sex, pak ho pobodal a okradl. Oběť ukazoval přátelům přes mobil

Ilustrační snímek

Za pokus o vraždu potvrdil pražský vrchní soud devatenáctiletému Justinu Kunovi z Kolína čtrnáctiletý trest vězení. Mladík loni pobodal muže, se kterým měl předtím sex za peníze. Rozhodnutí je...

17. března 2026

Miliony šly jen do PR, tepe Macinka Lipavského za Drozd. Hulvát, říká exministr

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Tisíce Čechů na začátku března uvízly na Blízkém východě. Mnozí z nich se před cestou či během ní zaregistrovali do cestovatelského systému Drozd. Ten pomáhá státu, aby měl v případě nějaké krize...

17. března 2026  11:52

Zanedbaní psi trpěli mezi výkaly. Majitelka množírny dostala podmínku a pokutu

Prostory, kde žena z Kroměřížska držela a množila psy. Hrozí jí až osm let...

Za dlouhodobé nelegální množení psů za účelem zisku ve zcela nevhodných podmínkách potrestal v úterý prostějovský okresní soud čtyřiašedesátiletou Stanislavu Výmolovou z Prostějovska tříletou...

17. března 2026  11:37

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

V Abú Zabí zemřel civilista. Zabily ho úlomky íránské balistické střely

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...

Při dopadu úlomků zneškodněné íránské balistické střely v úterý zahynul v Abú Zabí civilista s pákistánským občanstvím, uvedly emirátské úřady. Kvůli íránským útokům SAE znovu pozastavila provoz v...

17. března 2026  8:42,  aktualizováno  11:35

Žádný ruský region už není v bezpečí, připustil Šojgu. Ukrajinci znásobili údery

Sergej Šojgu (17. března 2026)

Tempo rozvoje zbraní nepřátel je takové, že žádný region Ruska se už nemůže cítit v bezpečí, uvedl tajemník ruské bezpečnostní rady obrany Sergej Šojgu. Počet ukrajinských útoků na ruské území se...

17. března 2026  11:34

