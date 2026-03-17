Je to tu zážitek, automobilky chci vyvést ze zeleného temna, hlásí Turek z Bruselu

Zmocněnec pro Green Deal Turek v úterý do Bruselu vyrazil místo ministra životního prostředí Igora Červeného (oba Motoristé sobě), který je na akci Zemědělského svazu ČR.
Turek z Bruselu již přidal příspěvek na sociální síti Facebook. V něm napsal, že zasedání je opravdu zážitek. „Beznaděj není tak mocná jako v bezzubém Europarlamentu, konečně se kormidlo Green Dealu mírně otáčí,“ uvedl.
Vládní zmocněnec současně napsal, že představil české pozice pro automobilový průmysl, které provizorně a kompromisně vyvedou evropské automobilky ze zeleného temna.
„Máme návrhy ohledně emisních povolenek, kterým zahraniční kolegové téměř nemohou věřit, protože věří, že Green Deal a zelené odpustky jsou naše jediná záchrana,“ pokračoval s tím, že zásadní je, že se bojuje za české občany, zájmy a zdravý rozum.
„Zcela ‚orwellovský‘ je boj proti zákazu olova ve střelivu a rybářských potřebách – vybojovali jsme snad zatím střelivo mimo broky,“ doplnil.
„Lidem, kteří si myslí, že maso vzniká v obchodě v 3D tiskárně a elektřina v zásuvce, se to obtížně vysvětluje. Držte palce,“ dodal v příspěvku.
Česko bude usilovat o úplné zrušení
Evropská komise už loni v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 (oxidu uhličitého) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už prohlásil, že Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Návrh komise na zmírnění emisního cíle podle něj česká vláda považuje za nedostatečný.
Právě o tomto komisním návrhu v úterý unijní ministři v Bruselu diskutovali. „Dobrá kondice evropského automobilového průmyslu je pro nás klíčovou ekonomickou prioritou,“ uvedl Turek v úvodu vystoupení v Bruselu.
„Usilujeme o realistickou regulaci, která vyvažuje klimatické ambice s reálnou technologickou a sociálně-ekonomickou situací na trhu a zachovává konkurenceschopnost EU,“ doplnil zmocněnec.
Česko bude bojovat proti systému sankcí
Revize navrhovaná komisí je podle Turka příležitostí k zásadní úpravě příliš ambiciózního rámce. Česko bude rovněž bojovat proti systému sankcí, které vystaví výrobce, kteří pravidla nedodrží, nepřiměřeně vysokým pokutám, dodal český zmocněnec.
Evropská komise už v roce 2021 navrhla, aby se do roku 2035 emise CO2 u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znamenal, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se ale má týkat pouze nových vozů, lidé by tedy nadále měli mít možnost používat i starší vozy se spalovacími motory a taková auta si na trhu s ojetinami dál kupovat.
Součástí dohody byla nicméně i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i s ohledem na ekonomické dopady.
Po silném tlaku některých zemí, zejména největších výrobců aut v regionu, se nakonec Evropská komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec loňského roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.