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Rada EU opět bez ministra Červeného. Pojedu buď já, nebo náměstek, řekl Turek

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
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  12:03
Příští týden ve čtvrtek se uskuteční jednání Rady pro životní prostředí EU, kterého se může opět zúčastnit vládní zmocněnec pro klima Filip Turek. Ten ministra Igora Červeného nahradil už na jednání Rady v březnu. Tehdy Turkova účast vyvolala značné reakce, protože není ministrem a nemůže za Česko fakticky hlasovat. Redakce iDNES.cz zjišťovala okolnosti ohledně nadcházejícího jednání.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne jednal s řediteli národních parků v Česku. Schůzky se účastnil také vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek. (26. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního...
Nový ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo) a vládní zmocněnec pro...
Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé)...
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Jednání Rady pro životní prostředí EU se bude konat 25. června v Lucembursku. Podle oficiální programu se má na radě řešit mimo jiné přezkum pokroku v úpravě nařízení o emisních normách oxidu uhličitého pro auta. Zástupci členských zemí budou také debatovat o významu přírodních ekosystémů pro ekonomickou konkurenceschopnost.

Už v březnu Turek zastupoval Česko na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu, kde se nehlasovalo. Ministr životního prostředí Igor Červený se tehdy místo Bruselu vydal do Větrného Jeníkova na Vysočině na Výbor Zemědělského svazu ČR.

Redakce iDNES.cz zjišťovala, kdo nyní bude zastupovat Česko v Lucembursku. Ministerstvo životního prostředí ani Červený do vydání článku na dotazy nereagovali.

„Stále se rozhodujeme, kdo tam pojede. Buď já, nebo náměstek,“ uvedl pro iDNES.cz čestný prezident Motoristů a vládní zmocněnec Turek.

Resort životního prostředí v březnu oznámil, že Červeného mohou vedle Turka na jednání zastupovat i političtí náměstci ministra, kterými jsou Pavel Vlček, Vladislav Smrž za hnutí ANO a Martin Weiss za SPD. Zasedání se může oficiálně účastnit také český velvyslanec při Evropské unii Vladimír Bärtl.

Může Turek hlasovat jako ministr? Červený se ohání právním posudkem, EU je proti

To, že Česko na Radě v minulosti zastupoval Turek, kritizovala opozice. „Turek si ani nepřečetl ten projev dopředu,“ řekl už dříve lidovecký exministr životního prostředí Petr Hladík, který narážel na jeho projev v kostrbaté angličtině. „Každý z nás má někdy špatný den,“ hájil tehdy Turka ministr Červený.

Omlouvám se za „anglinu“, vzkázal Turek

„Budeme to dělat tak, jak my uznáme za vhodné. Koho budeme delegovat, to je jen naše rozhodnutí. Máme právní posudek, který jasně říká, že Filip Turek může na zasedání Rady unijních ministrů pro životní prostředí jezdit a i jako zmocněnec může hlasovat,“ prohlásil v minulosti Červený.

Jenže, jak redakce iDNES.cz dříve informovala, Turek oficiálně hlasovat na Radě stále nemůže. V praxi to však funguje jinak. Pokud není na Radě přítomen český ministr, Turkův hlas je připsán k jiné zemi. Podle současných informací se nemá na nadcházejícím jednání hlasovat.

17. března 2026

Červený v minulosti podotkl, že pokud se bude jednání v Evropské unii týkat spalovacích motorů či Green Dealu, bude tam často jezdit právě Turek, který je podle současného ministra odborníkem na tuto problematiku.

Čestný prezident Motoristů sklidil po své účasti na Radě také kritiku kvůli svému projevu, který přečetl v kostrbaté angličtině. „Každý z nás má někdy špatný den. A Filip sám řekl, že proslov nebyl ideální a byl unavený. Za jeden nepovedený proslov bych nikoho nekádroval,“ hájil v minulosti ministr Turka.

Hotel za 10 tisíc na noc a letenka navíc. Jak Turek zastoupil ministra v Bruselu

Turek svůj výkon tehdy omluvil únavou. „Omlouvám se za ‚anglinu‘. Extrémní únava a jsem téměř půl roku mimo bruselské lingvistické velikány,“ napsal v jednom z komentářů na sociální síti Instagram.

22. března 2026
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