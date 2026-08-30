1 Zpřísnění odkladů a opakování prvních tříd
Od září 2026 budou do prvních tříd postupně docházet děti, které by měly ještě v minulých letech právo na odklad povinné školní docházky. Od letošního roku však došlo k zpřísnění, odklad je tak možný pouze ze zdravotních důvodů.
|
Ministr Plaga chce zachovat přípravné třídy. Je to chaos, stěžují si ředitelé škol
Už v září 2025 se podmínky odkladu zpřísnily, dostat ho mohly pouze děti, které dostaly doporučení specializovaného lékaře či klinického psychologa ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Nově je omezena také možnost opakování první třídy základní školy, ta bude možná pouze na žádost zákonného zástupce doloženou doporučujícím posouzením lékaře či klinického psychologa a školského poradenského zařízení.