Přísnější pravidla pro muže z Ukrajiny, kteří nově požádají o dočasnou ochranu v zemích Evropské unie a budou muset prokázat splnění vojenských povinností na Ukrajině, nebudou mít dopad na muže z Ukrajiny, kteří už nyní v České republice jsou. Co na ně ale dopadne, stejně jako na všechny další uprchlíky před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, jsou změny lex Ukrajina.
Budou týkat 395 536 lidí z Ukrajiny, kteří z ní odešli po začátku Putinovy války a kteří na začátku srpna měli v Česku podle oficiálních údajů českého ministerstva vnitra dočasnou ochranu.
Ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů, nebo v případě trestního či správního vyhoštění.