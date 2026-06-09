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Změnu financování České televize a Českého rozhlasu projedná Babiš s řediteli

Josef Kopecký
  5:50
Financování České televize a Českého rozhlasu je hlavním předmětem úterního jednání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Na Úřad vlády si pozval už na osmou ráno generálního ředitele České televize Hynka Chudárka i generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala.

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„Chceme, aby veřejnoprávní média byla financována z rozpočtu tak, jak jsme to slíbili. Aby to neplatili lidi, aby to neplatily firmy,“ řekl doslova Babiš minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády.

„Je to takhle u sedmnácti členských států Evropské unie. Takže na tom nic není zvláštního,“ uvedl Babiš.

Financování ČT a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, které chce zavést vláda ANO, SPD a Motoristé sobě, přitom znamená, že lidé budou za televizi platit i nadále, jen trochu jiným způsobem. Ve státním rozpočtu jsou peníze, které zaplatili lidé na daních.

Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna 2026)
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury Otou Klempířem. (10. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)
Jednání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (18. května 2026)
5 fotografií

Na úterý ráno si Babiš naplánoval jednání pracovní skupiny k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Ředitelé Chudárek a Zavoral se změnou financování nesouhlasí.

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř představil v polovině dubna společně s dalšími zástupci koalice návrh zákona o médiích veřejné služby.

K návrhu se sešlo asi 400 připomínek. „Je pravda, že k tomu návrhu je strašně moc připomínek i u jednotlivých resortů od jednotlivých ministrů,“ připustil Babiš. Koalice se tak dohodla, že pouze upraví financování a nebude jinak měnit zákony o České televizi a o Českém rozhlasu.

Návrh, který představil Klempíř, počítal s tím, že Česká televize má dostat příští rok ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas by měl podle ministra Klempíře příští rok dostat 2,07 miliardy korun, letos má mít z koncesionářských poplatků 2,48 miliardy korun.

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Podle představ koalice by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

To by v případě televize podle zástupce generálního ředitele Milana Fridricha znamenalo propuštění 300 až 500 lidí z téměř tří tisíc a zrušení části tvorby pořadů. Podobná úsporná opatření by musel přijmout i Český rozhlas. Zaměstnanci obou médií jsou proto ve stávkové pohotovosti.

Vedle toho je ve Sněmovně návrh skupiny poslanců vládní koalice v čele s místopředsedou Sněmovny za ANO Patrikem Nacherem, který navrhuje osvobodit od placení poplatků například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Babiš ale zatím říká, že nosičem změny bude vládní návrh, který by měl kabinet projednat už příští týden.

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