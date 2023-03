Spor o Radu ČT míří ke kompromisu. Změna má začít platit až po volbě ředitele

„Ano a pravděpodobně to tak dopadne. Předběžná dohoda je, ale ještě to musí potvrdit naše předsednictvo a poslanecký klub,“ řekl iDNES.cz předseda volebního výboru Juchelka.

Mezi jinými opozičními politiky i on upozorňoval na to, že se vládní koalice snaží změnu způsobu obsazování Rady ČT prosadit tak, aby si „ohlídala“, kdo bude nový ředitel veřejnoprávní televize.

Volba ředitele v červnu, zákon až od července?

„Bavili jsme se o datu účinnosti 1. července, což by byl kompromis mezi tím, co si představují oni, že to je po harmonogramu, který si stanovila Rada ČT, ke zvolení nového generálního ředitele,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda STAN a člen volebního výboru Jan Lacina.

„Volba by měla proběhnout 7. června podle harmonogramu a kdyby zákon začal platit 1.7., tak to bere vítr z plachet argumentům, že je to celé účelově nastavené,“ řekl Lacina.

To, že je koalice ochotna přistoupit na kompromis, aby změna zákona začala platit až po volbě nového ředitele ČT a že je dohoda velmi blízko, iDNES.cz potvrdili i tři další politici koalice, každý z jiné vládní strany.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová se vyjádřila zdrženlivěji. „Pro nás by bylo přijatelné posunout termín účinnosti k prvnímu lednu příštího roku, tedy až po konci mandátu současného generálního ředitele. Že je v tuto chvíli vypsán termín volby, ještě neznamená, že musí v ten den proběhnout,“ uvedla Schillerová.

Zatímco ministr kultury Martin Baxa z ODS navrhl účinnost vládního návrhu patnáctý den po jeho vyhlášení, poslanec ANO Ondřej Babka chce, aby zákon platil od 1. ledna 2024. Kompromisem tedy může být červenec. Účinnost mohou poslanci změnit i v rámci třetího čtení zákona, které by mohlo být na dubnové schůzi Sněmovny.

Třetinu Rady ČT i Rady Českého rozhlasu by nově podle vládního návrhu měl volit Senát, přičemž televizní rada by měla mít nově 18 členů místo 15. „Ocení to až vzdálená budoucnost, až se parlament přebarví, že to opatření má pomoci do dlouhého budoucna,“ dodal Lacina.