Lukáš a Radek s novým zákonem uzavřeli partnerství. Šlo jim o ochranu syna

S partnerem jste byli registrovaní. Na začátku ledna jste uzavřeli partnerství, takže jste svazek vlastně obnovili. Proč jste se tak rozhodli? Hlavním motivem obnovy byla ochrana našeho syna. Díky teď nově uzavřenému partnerství můžeme požádat o přiosvojení. To znamená, že potom budeme oba otcové našeho dítěte. V případě nějakých nepříznivých okolností pak přechází právo na druhého otce.

Takže přiosvojení považujete za největší výhodu nového zákona?

Ano, on ten nový zákon je v podstatě úplně stejný, jako je svatba. Má to dva rozdíly. Když se někdo z páru rozhodne adoptovat dítě, tak je tam jenom o jeden papír a jedno soudní řízení víc. Druhý rozdíl je v názvu.

Jinak je to úplně stejné. Je tedy trochu zarážející, že už to rovnou nemůže být klasická svatba. Já to ale beru jako další mezistupeň a věřím, že po dalších deseti letech už bude možná klasická svatba.

Opravdu velké díky

Je to podle vás přesto velký posun, co se týče práv?

V médiích zaznívá, že to není ono. Ale je to obrovská práce, kterou lidé, kteří manželství pro všechny podporovali, udělali. Opravdu velké díky. Protože znali ty problémy do hloubky. Pak přistoupili na kompromis, kterým je zmíněné partnerství. Věděli moc dobře, proč na ten kompromis přistupují. Převládl u nich názor ochrany dítěte. To řeší i tu naši situaci.

My to kvitujeme, ale věříme, že za další roky budeme mít už klasickou svatbu.

Jste asi jedni z prvních v republice, kdo uzavřeli partnerství. Jaké z toho máte pocity?

Ze začátku jsme to brali jako povinnost, když se to schválilo a bylo jasné, že od ledna bude možné uzavřít partnerství. Takže jsme na to spěchali z toho důvodu, abychom hned mohli soud požádat o přiosvojení. To byl první motor.

Samozřejmě když pak přijde ten den, tak to na vás dolehne. Jsme rádi, že jsme si udělali moc hezký den. Máme na to vzpomínky. Že u toho mohl být náš syn, je obrovský benefit.

V praxi se nic nemění, z právního pohledu ano

Proč jste se rozhodli udělat obřad hned takto na začátku roku? Předpokládám, že motivací byl syn?

Prvním důvodem bylo, že jsme hned chtěli podat k soudu žádost o přiosvojení. Druhá věc je soukromá, protože můj manžel pracuje v Anglii a v neděli musí odletět.

Mluvíme o přiosvojení, jak dlouho to u soudu trvá? Je to otázka měsíců, nebo delší?

Je to otázka šesti až osmi měsíců od podání.

Ještě bych se zeptala, jak to nyní bude třeba u lékaře? Budete mít i tam větší práva, dozvědět se zdravotní stav a podobně...?

Ze zákona problémy byly, ale v praxi nakonec ne. Je ale strašně důležité, aby i zákon dával stejná práva. Takže v praxi si myslím, že se nic nemění, ale z právního hlediska máte kompletně právo na všechny informace.