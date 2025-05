Na ostrově Santorini zůstali ildé bez vody, spotřebovali ji na mytí aut

Patnáct obcí na řeckém ostrově Santorini se od pondělka potýkalo s nedostatkem vody poté, co její spotřebu zvýšili místní mytím aut. Napsal to web Keep Talking Greece, podle něhož obyvatelé...