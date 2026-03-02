Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý

Tomáš Lánský
  17:26
Evakuace turistů z Blízkého východu se zkomplikovala. První dvě letadla do egyptského Šarm aš-Šajchu vyzvednout lidi, kteří se autobusy přepravili pozemní cestou z Izraele, tam ještě dnes nevystartují. Na egyptské letiště se totiž ještě nestihli včas dostat. V případě Jordánska, kam měl už dnes odletět vládní airbus, se let také posouvá na úterý. Jordánsko totiž až do zítřejšího rána uzavřelo svůj letecký prostor. Místo toho stát vyšle vládní letku do Ománu, kam se začali stahovat první turisté ze sousedních Spojených arabských emirátů.

„Naše tři letadla jsou připravena, ale v případě Egypta máme zprávy, že turisté se nestihnou do Šarm aš-Šajchu dostat z Izraele včas, takže naše letadlo by tam stále muselo zbytečně čekat. Poletí tam tedy až v úterý. U Jordánska zase musíme odlet také odložit na úterý, až bude letiště přijímat lety,“ informoval iDNES.cz ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Dva vládní airbusy a letoun Casa místo toho poletí už během pondělí do Ománu. Tento stát svůj vzdušný prostor neuzavřel, lidé se tak vracejí charterovými lety cestovních kanceláří. Repatriační lety pak poberou zejména lidi, kteří byli v regionu „na vlastní pěst“ bez cestovky.

Postup má být dle ministra následující. Airbus, který měl v pondělí odletět do Egypta, poletí místo toho do Ománu. Letadlo, které mělo startovat do Jordánka už dnes, odletí v úterý ráno a po návratu do Prahy a dotankování poletí pro uprchlíky z Izraele, kteří se mezitím přesunou do Egypta.

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

„V Ománu je teď asi 1200 lidí, z nichž asi 800 dokážeme dostat domů. A pro dalších 200 tam letí letadlo Smartwings. Postupně tedy budeme ‚odčerpávat‘ turisty, kteří tam zůstali. Samozřejmě platí, že letadla budou létat tak dlouho, dokud tam někdo bude,“ uzavřel Macinka.

Už během pondělku se povedlo zajistit pro klienty Fischer a Exim Tours uvázlé ve Spojených arabských emirátech autobusy, které je převezou do ománského Muscatu. Odtud se vrátí do Česka letadla Smartwings, které pro ně posílá kancelář Der Touristik. Jde o 377 lidí.

„Jedná se o poměrně složitou logistickou operaci, kdy pro klienty v Emirátech přijedou autobusy přímo z Ománu s veškerými potřebnými povoleními pro hladký přechod hranice. Podařilo se nám to zorganizovat díky vynikající spolupráci s partnerskou společností Holiday moments v Dubaji. Během následujících dnů bychom chtěli stejným způsobem dostat domů všechny naše klienty. Jedno letadlo se slovenskými klienty poletí i do Bratislavy,“ řekl iDNES.cz mluvčí Der Touristik Jan Bezděk.

Velká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, varoval Trump

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež ovšem varuje lidi, kteří nyní jsou ve Spojených arabských emirátech, aby se na vlastní pěst nepokoušeli dostat se do Ománu. Cesta z Dubaje do ománského Mascatu měří přibližně 450 kilometrů a za normálních okolností trvá autem 4,5 až 5 hodin. Pozemní hranice je ale nyní pod náporem a autobusové spoje mohou mít obrovská zpoždění. Cesta taxíkem může vyjít v přepočtu až na 10 tisíc korun, protože poptávka po úniku do Ománu prudce vzrostla.

„Není žádná jistota, že se takto do nějakého letadla v Ománu dostanete. Než cestu z Emirátů zorganizujete a dostanete se tam, zabere to den až dva. A vy budete na cest do Muscatu a mezitím vám přijde esemeska, že váš let v Emirátech je připraven. Osobně tedy nedoporučuji na vlastní pěst z Emirátů jezdit,“ varoval Papež.

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
50 fotografií
Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý

2. března 2026  17:26

