Vláda projedná novelu, která posílí práva dětí a upraví pravidla pro rozvod

Návrh, který předkládá ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc, má vyjasnit některé pojmy rozvodové novely účinné od začátku roku.
Vláda má na programu i rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí. Ta by mohla získat pravomoc okamžitě zastavit provoz podniku v případě bezprostředního ohrožení zdraví obyvatel, které by mohlo nastat například při havárii či úniku toxických látek.
Doposud musela většinou nejprve nařídit provozovateli nápravné opatření a poskytnout mu k němu lhůtu. Dohled se má rozšířit na těžební průmysl, výrobu baterií a nižší stovky velkochovů prasat a drůbeže.
Vláda se může vrátit ke změnu financování asistentů pedagoga, kterou minule odložila
Vláda by se mohla zabývat i změnou financování asistentů pedagoga. Návrh před týdnem kabinet vláda kvůli stanovisku Motoristů a SPD. „Motoristé sobě kritizují, že vlastně jde o zakonzervování inkluze a toho systému,“ řekl premiér Andrej Babiš.
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Spor o inkluzi. SPD a Motoristé sobě mají problém s návrhem ministra Plagy
„Já jsem požádal naše partnery, aby nám dali písemně stanovisko do pátku,“ uvedl premiér. Řekl, že nechce tento týden, kdy se k tomu vláda vrátí, s problémem ztrácet čas. Ještě před zasedáním vlády se kvůli tomu sejde koaliční rada.
Asistenti pedagoga by mohli být podle návrhu ministra školství za ANO Roberta Plagy financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je tomu nyní. Cílem změn je, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny.