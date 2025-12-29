Většina obcí v Česku nemá strategie pro adaptaci na změnu klimatu, varuje studie

Autor: ,
  19:07
Většina českých obcí a krajů stále nemá adekvátní strategie adaptace na změnu klimatu, přestože hrozba extrémních jevů, od veder po povodně, se zvyšuje. Vyplývá to ze studie nazvané Od adaptace na změnu klimatu ke klimatické odolnosti: Aktuální trendy a česká realita, kterou zveřejnila asociace ekologických organizací Zelený kruh.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Studie podrobně analyzuje národní adaptační strategii a její akční plán a podle ní existuje mezera mezi teorií a praxí.

V průměru pouze čtvrtina obcí s rozšířenou působností má zpracovanou adaptační strategii – nejméně, sedm procent, v Plzeňském kraji, nejvíce, 64 procent, v kraji Moravskoslezském. Pouze tři kraje mají vlastní adaptační strategii.

Studie upozorňuje na rozpor mezi oficiálním hodnocením plnění cílů na zhruba 80 procent a reálným stavem krajiny, kdy podle dat organizace Člověk v tísni je zhruba polovina české krajiny degradovaná.

Státní agentura v USA smazala z webu zmínky o vlivu člověka na změnu klimatu

Autorka studie Anna Uhnák Kárník spolu s konzultanty z Asociace pro mezinárodní otázky a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR konstatuje, že současná společnost čelí kombinaci klimatických a strukturálních krizí, a to od zdravotní a sociální péče přes vzdělávání až po bydlení a rostoucí životní náklady.

Uhnák Kárník uvedla, že existuje takzvaný resilienční přístup, který vyžaduje propojení klimatické agendy se sociální, zdravotní a bezpečnostní politikou, posílení účasti veřejnosti a přizvání oborů mimo přírodní vědy do tvorby strategií.

„Adaptace zaměřená na odolnost znamená rozšíření chápání a provádění adaptace jako posilování celkové odolnosti společnosti,“ dodala autorka studie. Na rozdíl od starších přístupů se podle ní odklání od dílčích, často technických opatření zaměřených na jednotlivá rizika odděleně.

Upřednostňuje naopak kombinaci technických a měkkých opatření a zdůrazňuje komunitní spolupráci, vzdělávání a sociální soudržnost jako cesty ke zvýšení společenské odolnosti a schopnosti čelit i neznámým a vícečetným rizikům. Součástí studie jsou také konkrétní příklady resilienčního přístupu ze zahraničí a formuluje sadu doporučení pro státní správu i samosprávy.

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Studie na národní úrovni doporučuje rozšířit adaptační strategii o dopady na lidské zdraví a vztahy. Samosprávám pak radí integrovat data, podporovat lokální spolky a zapojit občany například prostřednictvím knihoven či ordinací praktických lékařů.

Studie vznikla v projektu, který podpořily ministerstvo pro místní rozvoj, zastoupení německé Nadace Heinricha Bölla v Česku a sbírka Krajina v tísni organizace Člověk v tísni. Poznatky ze studie budou předány ministerstvu životního prostředí a Evropské komisi k připravované adaptační legislativě.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. Šílenost, řekl dle Moskvy Trump

Sledujeme online
Ruský dron Šáhid-136 při útoku na Ukrajinu (3. listopadu 2022)

Rusko v pondělí obvinilo Ukrajinu z dronového útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzápětí označil tvrzení Moskvy za lež. Rusko chce podle něho...

29. prosince 2025  16:18,  aktualizováno  18:14

Ve španělských Pyrenejích se utrhla lavina, zabila dva běžkaře

Výzkum probíhal v pyrenejských Alpách

Lavina ve španělských Pyrenejích zabila dva běžkaře a jednu ženu zranila. Jedna osoba je stále pohřešovaná, píše AFP s odvoláním na tamní úřady. Identita osob je zatím neznámá.

29. prosince 2025  16:56

Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti. Pršet má i v dalších dnech

Pár se prochází po pláži La Barceloneta, zatímco za nimi v Barceloně narážejí...

Masivní deště zasáhly region Andalusie na jihu Španělska. První člověk zahynul o víkendu a v pondělí záchranáři nalezli těla dvou nezvěstných mužů. Nikdo další se nepohřešuje. Meteorologové stále...

29. prosince 2025  16:49

Spojené státy provedly útok ve Venezuele, řekl Trump. Vyřadily velkou továrnu

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Prezident Donald Trump v rozhovoru s newyorským rádiem WABC prohlásil, že USA minulý týden podnikly úder na zařízení ve Venezuele. Podle amerických médií se jedná o zřejmou narážku na zařízení...

29. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  16:46

Zelenskyj o mírové dohodě: bezpečnostní záruky na 15 let, rozhodnout má referendum

Sledujeme online
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Chystaný mírový plán počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americký protějšek požádal o bezpečnostní záruky až na 50...

29. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  16:30

GLOSA: I třetí Avatar vyhrává, ale ztuha. Na animovaná zvířata ze Zootropolis nestačí

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Podle očekávání o vánočním víkendu v českých kinech vítězil Avatar: Oheň a popel. Od Božího hodu do neděle přišlo na třetí díl série 115 tisíc lidí, od premiéry 390 tisíc. Ale půlmilionovou tuzemskou...

29. prosince 2025  16:20

Státní zástupce obžaloval prezidentova řidiče, který opilý havaroval

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu, kterou sestavilo vítězné hnutí ANO ve...

Státní zástupce podal obžalobu na řidiče prezidenta Petra Pavla za únorovou nehodu v opilosti v obci Česká Čermná na Náchodsku. Člen ochranné služby hlavy státu byl při havárii ve voze sám, po...

29. prosince 2025  16:09

Víkend přinese velmi zajímavé počasí. Jaké? To není vůbec jasné, řekli odborníci

Ilustrační snímek

Oteplení, nebo zima? Příští víkend může přinést dvě zcela odlišné podoby počasí, upozornil v pondělí Český hydrometeorologický ústav. Předpovědní modely se zásadně rozcházejí v poloze frontálního...

29. prosince 2025  15:46

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  29. 12. 15:42

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...

29. prosince 2025  15:32

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Za najetí autem do lidí ve Znojmě dostal hoch podmínku. Mstil se znesvářenému klanu

Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku,...

Dramatickým způsobem letos v létě vyvrcholily dlouhodobé rozepře mezi dvěma romskými skupinami ve Znojmě. Šestnáctiletý mladík sedl do auta a v městském parku najel do hloučku členů znepřáteleného...

29. prosince 2025  15:22

Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)

Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...

29. prosince 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.