Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

První jednání poslanců s omezením řečníků zrychlení příliš nepřineslo

Josef Kopecký
  5:30aktualizováno  19:10
Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci v úterý poprvé jednají podle nových pravidel, která omezila dlouhé projevy. I řečníci s přednostním právem - šéfové stran a klubů i členové vlády - mají nově na své vystoupení maximálně půl hodiny. A víc ani ťuk.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Úplně to ale koalici nepomohlo, alespoň prozatím. A ukázalo se to pak hned i při jednání o prvním návrhu zákonu o výrobcích s ukončenou životností, které se protáhlo na tři a půl hodiny.

Upravený jednací řád Sněmovny umožnil předtím opozici oddálit schválení programu mimořádné schůze o čtyři hodiny.

Rakušan vyzýval Babiše, ať svolá schůzku zástupců všech stran k tématu bezpečnosti

Nejvýraznějším momentem čtyř hodin, které opozice využila k oddálení projednávání koaličních návrhů byla výzva šéfa hnutí STAN Víta Rakušana premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babiše.

Rakušan vyzval ve Sněmovně v tu chvíli nepřítomného Babiše, aby svolal schůzku šéfů všech parlamentních stran k tématu bezpečnosti. „Pokud přijde s jasnou strategií co dělat, tyhle kroky podpoříme,“ řekl Rakušan.

„My máme mimořádnou schůzi – blíží se volby – k zastropování platů politiků. Neměli bychom se tady bavit jako v polském a německém parlamentu i o strategických rizicích? Neměli bychom naši veřejnost stejně transparentně upozornit na to, že rizika, která tady jsou, jsou reálná a jsou větší, než kdy v minulosti tady v Česku byla?“ řekl Rakušan k mimořádné schůzi, která bude ve čtvrtek k zastropování platů politiků.

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby hypoték. (22. září 2026)
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby hypoték. (22. září 2026)
60 fotografií

A aby přiblížil všem, co přesně znamenají hybridní hrozby a že se mohou týkat opravdu každého, řekl: „Kybernetický útok na nemocnici může znamenat, že váš blízký nedostane včas potřebnou péči.“

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib zase kritizoval koalici za to, že si mimořádnou schůzi ke zmrazení platů politiků naplánovala na čtvrtek, který je obvykle vyhrazen interpelacím na premiéra a další členy vlády.

„Tohle pošlapávání práv opozice se vám vrátí, protože karma je zdarma,“ prohlásil Hřib.

Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard. Je proinvestiční, řekl Babiš

Podle šéfa ODS Martina Kupky se koaliční partneři ANO, kteří původně mluvili o razantním snížení rozpočtového deficitu, změnili v lísající se mopslíky. A tak vláda původně navrhovaný schodek 389 miliard korun snížila o pouhé tři miliardy korun na 386 miliard korun.

„Vládne nám vláda podfukářů,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. Upozornil, že faktický navržený schodek státního rozpočtu je vyšší než 400 miliard korun při započítání třiceti miliard korun nákladů na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.

Šéf ODS Kupka již před schůzí řekl, že ani změna jednacího řádu Sněmovny opozici nezabrání, aby mluvila ve Sněmovně o tom, kde podle ní vláda Andreje Babiše chybuje.

Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Do konce týdne oznámíme, řekl Grolich

První místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil kritizoval, jak často posílá vláda klíčové normy do Sněmovny ve formě poslaneckých návrhů. Podle poslance ODS Karla Haase se tak aktuálně projednává pět novel trestního zákoníku, z toho jsou pouze dva vládní návrhy.

Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová řekla, že čtvrteční mimořádná schůze, která bude místo interpelací, umožní položit vládě mnohem méně otázek. Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura se podle ní bojí otázek.

Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová za populistickou označila snahu o zmrazení platů politiků. Opozice zablokuje zrychlené projednávání návrhu, protože chce mít možnost podávat pozměňovací návrhy, například k výši poslaneckých náhrad.

K projednávání programu se dostala Sněmovna až po polední přestávce a zahájila jednání druhým čtením novely zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ve druhém čtení se zákony neschvalují, poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy.

A hned se ukázalo, že změna jednacího řádu vše nevyřeší. O návrhu, který mohl ve Sněmovně projít za deset minut, jak řekl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, Sněmovna jednala přes tři a půl hodiny. „Mohli jsme si to ušetřit,“ řekl Hladík a označil to za vzkaz vládní koalici.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

První jednání poslanců s omezením řečníků zrychlení příliš nepřineslo

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)

Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci v úterý poprvé jednají podle nových pravidel, která omezila...

22. září 2026  5:30,  aktualizováno  19:10

Dánsko podepsalo s USA dohodu o Grónsku. Milník v bezpečnosti, míní Trump

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen dnes v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku,...

22. září 2026  17:57,  aktualizováno 

Poslanci jednají o trestech za neplacení výživného i o nepromlčitelnost vraždy

Přímý přenos
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) na mimořádné schůzi...

Poslanci projednávají návrh změny trestního zákoníků, který počítá s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Dostat se ale do trestního zákoníku může nepromlčitelnost vraždy. Šéfka poslanců...

22. září 2026  18:26,  aktualizováno  18:53

Trump v OSN oznámil další přejmenování. Na mušku si nyní vzal umělou inteligenci

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Umělá inteligence (AI) má větší potenciál než průmyslová revoluce a Spojené státy chtějí tuto příležitost využít. V úterý to na úvod zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil americký...

22. září 2026  18:07

OBRAZEM: Zapomenutý klenot. V Brně je k vidění unikátní interiér bytu ze 30. let

Herdanův byt

Téměř 90 let zůstal ukrytý za dveřmi domu v brněnské ulici Hlinky mezi areálem výstaviště a pivovaru. Teď se do něj mohou poprvé podívat i zájemci z řad veřejnosti. Městská část Brno-střed dokončila...

22. září 2026  18:01

Reakce na bojkot médií. Bílý dům spustil Trump TV, sledovanost skončila fiaskem

Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....

Bílý dům oznámil spuštění Trump TV, která bude 24 hodin denně, sedm dní v týdnu vysílat zásadní projevy a nejpopulárnější momenty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Krok přichází poté, co Trumpova...

22. září 2026  10:05,  aktualizováno  17:47

Robotičtí psi i autonomní vozítka. Armádním polygonem se proháněly drony

Na armádním polygonu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se v rámci mezinárodního...

Mají pásy, kola, ale i nohy. Z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku je nyní dějiště testování pozemních bezosádkových systémů, laicky řečeno dronů. Mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026 sem...

22. září 2026  17:31

RECENZE: Kdo trápí královnu? Deprese, či nezdárné mužské plémě? ptala se Štvanice

Rosalie Malinská v Alkéstis na Antické Štvanici 2026

U jižního cípu Štvanice šumí jez, je vlahý večer pozdního léta a skupina diváků kráčí ke stupňovitému hledišti potaženému reflexní vrstvou. Právě tady, letos nezvykle blízko řece, se v první polovině...

22. září 2026  17:26

Ruský soud poslal do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí

Rudé náměstí v Moskvě je uzavřené a pod dohledem policistů. (24. června 2023)

Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Uvádí to agentury Interfax a TASS, podle nichž muž držel transparent,...

22. září 2026  16:40,  aktualizováno  17:14

Ve věku 86 let zemřel bývalý senátor a Klausův poradce Josef Kalbáč

Josef Kalbáč, bývalý senátor a někdejší poradce prezidenta Václava Klause

Rodák z Třebohostic na Strakonicku a bývalý senátor za KDU-ČSL Josef Kalbáč zemřel ve věku 86 let. Během své kariéry působil také jako poradce prezidenta Václava Klause.

22. září 2026  17:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Drony místo tanků. Jak může vypadat ruská „past na článek 5“ i bleskový vpád

Premium
Analýza dosahů ruských taktických bezpilotních prostředků (15, 25 a 60 km) ve...

Žádné kolony těžké techniky ani masivní přesuny armádních sborů. Věhlasný Institut pro studium války přišel s detailním rozborem, jak by mohl vypadat bleskový útok Moskvy na pohraniční estonskou...

22. září 2026

Motorkáře zradila v zatáčce mokrá silnice, na místě zemřel. Policie hledá svědky

Mladý motorkář zemřel na mokré silnici na Orlickoústecku. (22. září 2026)

Tragicky skončila v pondělí odpoledne jízda mladého motocyklisty u Kerhartic na Orlickoústecku. Za deštivého počasí havaroval a přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním na místě podlehl. Policie...

22. září 2026  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde