Změna času 2025. Kdy skončí letní čas a v kolik bude večer tma

Ivana Vaňkátová
  12:41
Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, i letos potrvá do konce října. Mnoho lidí sice vítá návrat k původnímu času, ale na neustálé posouvání ručiček hodin se už léta snáší kritika. Přinášíme přehled, kdy přesně se letos mění čas.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letní čas začíná vždy poslední březnovou neděli a končí poslední neděli v říjnu. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se Česká republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců.

Kdy končí letní čas 2025?

Letní čas v České republice končí v noci ze soboty 25. října na neděli 26. října 2025. V 3:00 ráno se ručičky hodin posunou o jednu hodinu zpět, tedy na 2:00.

Noc tak bude delší a my si budeme moci o hodinu déle pospat. Pro všechny zmatené cestovatele: tento systém je platný pro celou Evropskou unii.

Ukradne hodinu, ale je oblíbenější. Měl by být letní čas zaveden celoročně?

Příští rok začne letní čas v neděli 29. března 2026 a potrvá do neděle 25. října 2026.

Kdy se v Česku mění čas
rok jarní změna, posun ze 2:00 na 3:00podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
2026neděle 29. března neděle 25. října
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října

V kolik hodin bude večer tma?

S koncem letního času se radikálně zkrátí světlé večery. Zatímco ještě 21. října v Praze slunce zapadne v 18 hodin a úplná tma bude v 19:47 (tzv. konec večerního astronomického soumraku), o dva týdny budou poslední paprsky vidět v půl páté a tma padne v 18:24.

Středoevropský čas
SEČ (CET, GMT+1h) také obyčejný, standardní nebo klasický. Je naším časovým pásmem, když není zaveden letní čas.

Letní čas
SELČ (CEST) odpovídá sousednímu pásmu, východoevropskému času VEČ (EET, GMT+2h).

V sobotu 25. října slunce zapadne v 17:53 (údaj pro Prahu), ale po změně času v neděli se s ním rozloučíme už před pátou hodinou. A dny se budou krátit čím dál rychleji.

Nejdřívější tma nastane od 10. do 13. prosince, kdy slunce zapadá už minutu po 16. hodině (údaj pro Prahu). Přesně podle pranostiky Lucie noci upije se den poté posune západ slunce o minutu později.

V kolik bude ráno světlo?

V říjnu slunce vychází až po sedmé hodině, ale první rozbřesk nastává před šestou. Po skončení letního a návratu přirozeného času bude vycházet po půl sedmé s rozbřeskem před pátou.

To se však bude rychle posouvat. Až do zimního slunovratu, který letos nastane v neděli 21. prosince 2025 přesně v 16:02 hodin.

Dopady na zdraví a denní rutinu

Střídání času s sebou přináší i řadu rizik, která jsou podložena vědeckými studiemi. Jarní přechod na letní čas je často spojován s narušením biologického rytmu, což může vést k únavě, ztrátě spánku a zvýšenému riziku infarktů, dopravních nehod a mrtvice.

„Studie spojují nedostatek spánku při přechodu na letní čas s dopravními nehodami, úrazy na pracovišti a potraty při umělém oplodnění. Zvyšuje se také riziko srdečního infarktu,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz MUDr. Peter Šóš, lékař v oboru psychiatrie a spánkové medicíny.

Naopak návrat ke středoevropskému času, který nás bude čekat v říjnu, sice znamená hodinu spánku navíc, ale někteří lidé se i tak potýkají s únavou, jelikož si organismus musí na nový režim zvyknout. Experti radí posunout si spánek o pár minut denně dopředu a vystavovat se rannímu světlu, aby si tělo lépe zvyklo.

26. října 2026 otočíme ručičky na budíku o jednu hodinu zpět.

Proč se střídání času stále nezrušilo?

Už několik let se vedou intenzivní debaty o zrušení střídání času v celé Evropské unii. Evropský parlament sice v roce 2019 schválil návrh na ukončení této praxe, ale členské státy se nedokázaly dohodnout na tom, zda trvale přejít na letní, nebo na standardní SEČ čas. Důvodem jsou obavy z rozdílů mezi zeměmi, což by mohlo mít negativní dopad na dopravu i obchod. Střídání času tak bude s největší pravděpodobností platit minimálně do roku 2026.

Kdy byl zaveden letní čas?

Poprvé byl letní čas zaveden za první světové války, kdy měl pomoci šetřit energii. V Československu se pak pravidelně čas střídal od roku 1979. Od roku 1996 je zavedeno jednotné datum pro začátek a konec letního času pro celou Evropskou unii. Vždy začíná poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu.

Mobilní telefony, počítače a tablety si čas upraví samy, ale u klasických hodin je potřeba nezapomenout na ruční posun. A pak také samozřejmě v neděli 26. října 2025 ráno nezmatkovat, jestli se daný časoměřič posunul sám, nebo je třeba ho posunout ručně.

Změna času

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Děti se ve škole necítí dobře. Zakážeme neohlášené testy, rozhodl ministr v Porýní-Falci

Německá spolková země Porýní-Falc zakázala na školách předem neohlášené testy. Podle zemského ministra školství Svena Teubera nemá být škola místem, kde se na děti vytváří tlak, ale místem podpory...

19. srpna 2025  14:03

My tu uhoříme! Prostějovany vyděsil požár v paneláku, hasiči evakuovali desítky lidí

Děsivé pondělní odpoledne prožili obyvatelé panelového domu v ulici Kostelecká v Prostějově. Ve sklepních prostorech domu vypukl požár, který si vyžádal zásah hasičů, zdravotníků i policie. Díky...

19. srpna 2025  13:50

Kočka visela z balkónu, od pádu z pátého patra ji dělila pouze tlapka zamotaná v síti

Pouze za tlapku visela z balkónu v pátém patře kňučící kočka, kterou v neděli ráno zachraňovali strážníci z Prahy 11. V inkriminovaném bytě zrovna nikdo nebyl, proto hlídka musela o patro níže. Na...

19. srpna 2025  13:28

V okolí Srní pobíhají ještě dva vlci uprchlí z výběhu, potvrdily testy DNA

Na svobodě jsou ještě dva vlci, kteří zatím nezjištěným způsobem zřejmě na přelomu července a srpna utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Potvrdily to genetické testy ze vzorků...

19. srpna 2025  13:16

Češi za sousedy nechtějí závislé na drogách či alkoholu, pětině vadí i kuřáci

Valná většina Čechů by nechtěla mít za sousedy drogově závislé a alkoholiky. Naopak chudí nebo lidé jiného politického přesvědčení jim v téměř žádném případě nevadí. Vyplývá to z nového průzkumu...

19. srpna 2025  13:02

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  7:58,  aktualizováno  12:51

Změna času 2025. Kdy skončí letní čas a v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, i letos potrvá do konce října. Mnoho lidí sice vítá návrat k původnímu času, ale na neustálé posouvání ručiček hodin se už léta snáší kritika. Přinášíme...

19. srpna 2025  12:41

Když jsem zjistil krádež milionů, klesla mi brada, říká lékař Barták. Viní advokáta

Obvodní soud pro Prahu 1 začal v úterý projednávat obžalobu na bývalého advokáta Jiřího Nohu, který řadu let obhajoval lékaře Jaroslava Bartáka odsouzeného za znásilňování svých asistentek. Podle...

19. srpna 2025  12:39

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místo vyjely záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:33

Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.

19. srpna 2025  12:25

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit...

19. srpna 2025  12:20

Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky

K městům, která se mohou pochlubit přítomností losa Emila, se přidala také Břeclav. Letní zvířecí hvězda Česka tudy prošla v noci na neděli a zachytil ji kamerový systém. Emil se při nízkém provozu v...

19. srpna 2025  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.