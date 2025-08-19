Letní čas začíná vždy poslední březnovou neděli a končí poslední neděli v říjnu. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se Česká republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců.
Kdy končí letní čas 2025?
Letní čas v České republice končí v noci ze soboty 25. října na neděli 26. října 2025. V 3:00 ráno se ručičky hodin posunou o jednu hodinu zpět, tedy na 2:00.
Noc tak bude delší a my si budeme moci o hodinu déle pospat. Pro všechny zmatené cestovatele: tento systém je platný pro celou Evropskou unii.
|
Ukradne hodinu, ale je oblíbenější. Měl by být letní čas zaveden celoročně?
Příští rok začne letní čas v neděli 29. března 2026 a potrvá do neděle 25. října 2026.
|rok
|jarní změna, posun ze 2:00 na 3:00
|podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
|2026
|neděle 29. března
|neděle 25. října
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října
V kolik hodin bude večer tma?
S koncem letního času se radikálně zkrátí světlé večery. Zatímco ještě 21. října v Praze slunce zapadne v 18 hodin a úplná tma bude v 19:47 (tzv. konec večerního astronomického soumraku), o dva týdny budou poslední paprsky vidět v půl páté a tma padne v 18:24.
Středoevropský čas
Letní čas
V sobotu 25. října slunce zapadne v 17:53 (údaj pro Prahu), ale po změně času v neděli se s ním rozloučíme už před pátou hodinou. A dny se budou krátit čím dál rychleji.
Nejdřívější tma nastane od 10. do 13. prosince, kdy slunce zapadá už minutu po 16. hodině (údaj pro Prahu). Přesně podle pranostiky Lucie noci upije se den poté posune západ slunce o minutu později.
V kolik bude ráno světlo?
V říjnu slunce vychází až po sedmé hodině, ale první rozbřesk nastává před šestou. Po skončení letního a návratu přirozeného času bude vycházet po půl sedmé s rozbřeskem před pátou.
To se však bude rychle posouvat. Až do zimního slunovratu, který letos nastane v neděli 21. prosince 2025 přesně v 16:02 hodin.
Dopady na zdraví a denní rutinu
Střídání času s sebou přináší i řadu rizik, která jsou podložena vědeckými studiemi. Jarní přechod na letní čas je často spojován s narušením biologického rytmu, což může vést k únavě, ztrátě spánku a zvýšenému riziku infarktů, dopravních nehod a mrtvice.
„Studie spojují nedostatek spánku při přechodu na letní čas s dopravními nehodami, úrazy na pracovišti a potraty při umělém oplodnění. Zvyšuje se také riziko srdečního infarktu,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz MUDr. Peter Šóš, lékař v oboru psychiatrie a spánkové medicíny.
Naopak návrat ke středoevropskému času, který nás bude čekat v říjnu, sice znamená hodinu spánku navíc, ale někteří lidé se i tak potýkají s únavou, jelikož si organismus musí na nový režim zvyknout. Experti radí posunout si spánek o pár minut denně dopředu a vystavovat se rannímu světlu, aby si tělo lépe zvyklo.
Proč se střídání času stále nezrušilo?
Už několik let se vedou intenzivní debaty o zrušení střídání času v celé Evropské unii. Evropský parlament sice v roce 2019 schválil návrh na ukončení této praxe, ale členské státy se nedokázaly dohodnout na tom, zda trvale přejít na letní, nebo na standardní SEČ čas. Důvodem jsou obavy z rozdílů mezi zeměmi, což by mohlo mít negativní dopad na dopravu i obchod. Střídání času tak bude s největší pravděpodobností platit minimálně do roku 2026.
Kdy byl zaveden letní čas?
Poprvé byl letní čas zaveden za první světové války, kdy měl pomoci šetřit energii. V Československu se pak pravidelně čas střídal od roku 1979. Od roku 1996 je zavedeno jednotné datum pro začátek a konec letního času pro celou Evropskou unii. Vždy začíná poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu.
Mobilní telefony, počítače a tablety si čas upraví samy, ale u klasických hodin je potřeba nezapomenout na ruční posun. A pak také samozřejmě v neděli 26. října 2025 ráno nezmatkovat, jestli se daný časoměřič posunul sám, nebo je třeba ho posunout ručně.
Změna času