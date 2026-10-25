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Kdy bude po změně času tma? Jak rychle se večery zkrátí a kdy budou nejdelší

Ivana Vaňkátová
  5:30

Letní čas skončil. V sobotu bylo světlo téměř do šesti, v neděli padne tma už před pátou | foto: Kardi Ai

V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října 2026 skončil letní čas. Ve 3:00 ráno se ručičky hodin posunuly o jednu hodinu zpět na 2:00, díky čemuž jsme si o hodinu déle pospali a vrátili se k přirozenému středoevropskému času (SEČ). Vedlejším efektem je však skokové zkrácení odpoledního světla. V kolik hodin dnes zapadne slunce a v kolik bude tma?

Právě standardní čas, lidově zvaný také zimní, je podle odborníků přirozenější a pro lidský biorytmus příznivější. To první, co však skoro každého napadne v souvislosti s návratem pásmového času, je tma. Posunem ručiček o hodinu se totiž posune také západ slunce.

Rozdíl mezi sobotním a nedělním večerem pocítíme okamžitě. Zatímco v sobotu 24. října slunce zapadalo v 17:53 (údaje platí pro Prahu) a šero přecházelo v noc pozvolna, v neděli 25. října po posunu hodin zapadne slunce už v 16:51.

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Večerní stmívání tak přijde o celou hodinu dříve a kompletní tma (tzv. konec astronomického soumraku) nastane už krátce po půl sedmé večer (v 18:38). Ještě citelnější rozdíl se ukáže při srovnání konce září a konce října – jsou to skoro dvě hodiny.

  • 30. září: Slunce zapadlo v 18:43, občanský soumrak skončil v 19:15 – od té chvíle už lze běžně mluvit o tmě. Úplná astronomická tma nastala kolem 20:31.
  • 31. října: Slunce zapadne už v 16:40, občanský soumrak skončí v 17:14 a úplná astronomická tma nastane kolem 18:30

Dny se budou rychle zkracovat až do zimního slunovratu, který letos připadá na pondělí 21. prosince 2026. Nejdřívější západ slunce však přijde už dříve, 12. prosince zajde za obzor už v 15:59. Zimní slunovrat je sice nejkratším dnem roku, ale ne dnem nejčasnějšího západu Slunce. Ten přichází už několik dní předem, zatímco nejpozdější východ nastává až po slunovratu.

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Jak by vypadala zimní rána s letním časem?

Zatímco večery se zahalí do tmy dříve, ranní vstávání bude o něco snazší. V neděli slunce vyjde už v 6:37 s prvním rozbřeskem před šestou hodinou, zatímco v sobotu vycházelo až v 7:35.

Často se diskutuje o tom, jaký čas by měl být v Evropě zaveden celoročně po zrušení střídání. Pokud by to byl preferovaný letní čas, čekala by nás v prosinci mimořádně tmavá rána:

  • přibližně od 25. prosince do 6. ledna by slunce vycházelo v 9:00
  • úplně nejpozději by se rozednívalo kolem přelomu roku, od 29. prosince do 2. ledna, vždy v 9:01

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Letní rána a večery se zimním časem

Ačkoliv Evropský parlament už v roce 2019 schválil záměr střídání času zrušit, členské státy Evropské unie se dodnes nedokázaly dohodnout na jednotném standardním čase. Aby se předešlo časovému chaosu a komplikacím v dopravě či obchodu napříč sousedními státy, systém zůstává zachován.

Americká akademie spánkové medicíny argumentuje tím, že letní čas je méně v souladu s lidskou cirkadiánní biologií. Dopady opožděného cyklu přirozeného světla a tmy na lidskou aktivitu by mohly vést k cirkadiánnímu nesouladu, který je spojován se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, metabolickým syndromem a dalšími zdravotními riziky.

I pro odbornici na biochronologii Alena Sumovou, profesorku z Akademie věd, by bylo zavedení letního času celoročně tou horší variantou. Dokonce horší než pravidelné střídání. „Úplně nejlepší by bylo ponechat celoročně čas zimní, tedy přesněji standardní, druhou variantou je zachovat střídání času a úplně nejhorší je celoroční zavedení letního času,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2019, kdy se na zrušení střídání času dohodla EU.

Zastánci letního času naopak poukazují na to, že se život změnil a velká část lidí už nemusí začít pracovat se svítáním, naopak mohou po práci využít delší denní světlo k relaxaci a sportu.

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Itálie se rozhodla nečekat na dohodu v EU a chce zavést letní čas celoročně. Je to zatím jen návrh projednávaný v parlamentu s cílem vyzvat italskou vládu, aby se pokusila evropské jednání znovu rozhýbat. A zkusila prosadit celoročně letní čas aspoň na zkoušku, při níž by se sledovaly dopady na spotřebu energie, zdraví a ekonomiku.

Příští změna nás čeká v neděli 28. března 2027, kdy bude opět zaveden letní čas. Kdyby se na něj nepřešlo, v půlce června by vycházelo slunce už před čtvrtou hodinou ranní. A večery by nastaly po osmé hodině místo po deváté. Občanský soumrak, tedy doba, kdy je venku ještě poměrně dobře vidět po západu slunce, by pak končil kolem deváté místo v deset hodin.

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