Zmatek kolem školek. Rodiče pětiletých musí ověřit tu, do které už dítě chodí

Pavla Žáková
  5:00
K zápisům do mateřských škol musí přijít rodiče dětí, kterým bude před koncem srpna 2026 pět let. Platí to i v případě, kdy už do nějaké školky chodí?
ilustrační snímek | foto:  Michal Šula, MAFRA

V poradnách pro rodiče předškolních dětí je to jeden z nejčastějších dotazů: Mám dítě ve školce, od září se ho týká povinné předškolní vzdělávání, musím ho znovu přihlásit do školky?

Odpověď záleží na tom, do jakého předškolního zařízení potomek chodí. Ne všechna předškolní zařízení totiž splňují podmínky pro to, aby v nich mohlo probíhat. Zda mezi ně patří i vaše školka, zjistíte v rejstříku škol a školských zařízení.

Pokud už tedy vaše dítě nějakou školku navštěvuje a od září se na něj bude vztahovat povinnost předškolního vzdělávání, předem si ověřte, zda ho ve stávající školce můžete nechat, nebo musíte hledat jinou.

Pro koho je školka povinná?

Povinnost předškolního vzdělání se týká všech dětí, které nejpozději 31. srpna 2026 oslaví 5. narozeniny. Na rozdíl od mladších dětí se musejí vzdělávat v rozsahu určeném vyhláškou – 4 hodiny denně.

Povinné předškolní vzdělání ve „státních“ školkách je bezplatné, a to i v případě, že dítě dostane odklad, a je tedy jako předškolák vedeno ne jeden, ale dva roky.

Státní školky vs. soukromé

I když se běžně používá termín státní školka, jen málokterá MŠ je zřizovaná přímo státem. Mezi „státní“ školky se tak běžně řadí i ty zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Naproti tomu soukromé školky mají jiného zřizovatele – může jít o školky firemní, církevní nebo takové, kde je zřizovatelem jiná právnická osoba. Velmi často fungují tyto školky jako zapsaný spolek (z.s.).

To, že je školka soukromá, neznamená, že nemůže poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Záleží na tom, zda splňuje podmínky dané zákonem a zda je zapsána v rejstříku školských zařízení. Platí to i o lesních školkách: pokud pro své dítě preferujete tento styl vzdělávání a trávení času, ověřte si, zda ho ve školce můžete nechat i jako předškoláka, tedy zda je školka zapsaná v rejstříku.

Výjimka pro cestovatele a digitální nomády

Kdy předškolák nemusí chodit do školky? V případě, že se rodina většinu času zdržuje v zahraničí.

„V případě dlouhodobého pobytu dítěte v zahraničí je pro spádovou mateřskou školu dostačující písemné prohlášení zákonného zástupce, že dítě bude ve školním roce pobývat mimo ČR déle než 90 dní,“ uvádí ministerstvo školství a odkazuje na formulář, který je třeba vyplnit.

Pokud tuto podmínku splníte, neznamená to, že musíte „českou“ povinnou předškolní docházku nahradit v zahraniční školce. „Zákonný zástupce nemusí dokládat žádné potvrzení o vzdělávání v zahraniční škole, protože na takové dítě se povinné předškolní vzdělávání v České republice nevztahuje,“ odpovídá ministerstvo na jeden z častých dotazů rodičů.

Zápisy do MŠ 2026

  • Pro zápisy do mateřských škol pro rok 2026/27 stanovilo ministerstvo školství období od 15. března do 15. dubna 2026. Mateřské školy, resp. jejich zřizovatelé, si konkrétní termín zápisu určují sami.
  • Před samotným zápisem, čili podáním přihlášky k předškolnímu vzdělávání, je možné si přihlášku vygenerovat online: odkazy najdou zájemci na webech mateřských školek či zřizovatelů (obcí, městských částí). Je také možné přihlášku získat v papírové podobě přímo v příslušné spádové MŠ nebo na úřadě, zpravidla na jeho školském odboru.
  • Generování přihlášek začalo v některých místech ČR už před obdobím zápisu, například v Praze 4 běží už od 9. února. Samotný zápis pak byl stanoven na dny 17. a 18. března.
  • Správní řízení o přijetí dítěte běží 30 dní od zápisu. První informace o přijetí spádových dětí mohou rodiče získat už dříve, například ve zmíněné městské části to bude od 26. března.
  • Odpovědný pracovník MŠ kontaktuje rodiče některým z těchto způsobů: telefonicky, prostřednictvím sms, e-mailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
