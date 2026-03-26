V poradnách pro rodiče předškolních dětí je to jeden z nejčastějších dotazů: Mám dítě ve školce, od září se ho týká povinné předškolní vzdělávání, musím ho znovu přihlásit do školky?
Odpověď záleží na tom, do jakého předškolního zařízení potomek chodí. Ne všechna předškolní zařízení totiž splňují podmínky pro to, aby v nich mohlo probíhat. Zda mezi ně patří i vaše školka, zjistíte v rejstříku škol a školských zařízení.
Pokud už tedy vaše dítě nějakou školku navštěvuje a od září se na něj bude vztahovat povinnost předškolního vzdělávání, předem si ověřte, zda ho ve stávající školce můžete nechat, nebo musíte hledat jinou.
Pro koho je školka povinná?
Povinnost předškolního vzdělání se týká všech dětí, které nejpozději 31. srpna 2026 oslaví 5. narozeniny. Na rozdíl od mladších dětí se musejí vzdělávat v rozsahu určeném vyhláškou – 4 hodiny denně.
Povinné předškolní vzdělání ve „státních“ školkách je bezplatné, a to i v případě, že dítě dostane odklad, a je tedy jako předškolák vedeno ne jeden, ale dva roky.
Státní školky vs. soukromé
I když se běžně používá termín státní školka, jen málokterá MŠ je zřizovaná přímo státem. Mezi „státní“ školky se tak běžně řadí i ty zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Naproti tomu soukromé školky mají jiného zřizovatele – může jít o školky firemní, církevní nebo takové, kde je zřizovatelem jiná právnická osoba. Velmi často fungují tyto školky jako zapsaný spolek (z.s.).
To, že je školka soukromá, neznamená, že nemůže poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Záleží na tom, zda splňuje podmínky dané zákonem a zda je zapsána v rejstříku školských zařízení. Platí to i o lesních školkách: pokud pro své dítě preferujete tento styl vzdělávání a trávení času, ověřte si, zda ho ve školce můžete nechat i jako předškoláka, tedy zda je školka zapsaná v rejstříku.
Výjimka pro cestovatele a digitální nomády
Kdy předškolák nemusí chodit do školky? V případě, že se rodina většinu času zdržuje v zahraničí.
„V případě dlouhodobého pobytu dítěte v zahraničí je pro spádovou mateřskou školu dostačující písemné prohlášení zákonného zástupce, že dítě bude ve školním roce pobývat mimo ČR déle než 90 dní,“ uvádí ministerstvo školství a odkazuje na formulář, který je třeba vyplnit.
Pokud tuto podmínku splníte, neznamená to, že musíte „českou“ povinnou předškolní docházku nahradit v zahraniční školce. „Zákonný zástupce nemusí dokládat žádné potvrzení o vzdělávání v zahraniční škole, protože na takové dítě se povinné předškolní vzdělávání v České republice nevztahuje,“ odpovídá ministerstvo na jeden z častých dotazů rodičů.
