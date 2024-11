O nemoci dlouho nevědí, pak jim zničí játra. Žloutenky C je nejvíc za deset let

Případů hepatitidy typu C v Česku rok od roku přibývá – loni testy odhalily nemoc u 1 301 lidí, což je nejvíce za posledních deset let. A letos bude situace ještě horší, od ledna do října se infekce prokázala u 1 275 lidí, což je o 177 případů více než loni ve stejném období.

„Lze tedy předpokládat, že celkové číslo za rok 2024 bude vyšší než vloni,“ řekl MF DNES Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.