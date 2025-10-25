Zájem o vakcínu proti žloutence A roste. Za týden se nechalo očkovat 15 tisíc lidí

  9:23
Za týden se nechalo proti žloutence A očkovat 15 tisíc lidí, od ledna už bylo podáno přes 127 tisíc dávek vakcín. Loni to byla zhruba polovina za celý rok. Vyplývá to z dat, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Kvůli velkému zájmu není vakcín dostatek. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na webu uvedl, že do Česka míří mimořádné dodávky.
Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A. (16. ledna 2025)

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A. (16. ledna 2025) | foto: Fakulůtní nemocnice Ostrava

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...
Leták informující o prevenci proti hepatitidě A od Státního zdravotního ústavu.
Leták informující o prevenci proti hepatitidě A od Státního zdravotního ústavu.
Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...
Letos se nakazilo hepatitidou A již více než 1 800 lidí, nejvíc od roku 1996. Loni jich byla zhruba třetina.

„Vzhledem k mimořádně zvýšené poptávce po vakcinaci, která souvisí s aktuální epidemiologickou situací, řeší SÚKL problematiku zásobování již od letních měsíců,“ uvedl SÚKL. První mimořádná dodávka dorazila již v září, proti předchozímu období ale byl zájem několikanásobný.

Záludnost žloutenky typu A? Malé děti bývají bezpříznakové, říká epidemioložka

„Požadavek na dodávky vakcín se s ohledem na výrobní proces zadává dlouho předem. V době plánování dodávek na příslušný rok nebylo možné predikovat mimořádně vysoký nárůst poptávky v posledních měsících,“ uvedl ředitel SÚKL Tomáš Boráň. Další dodávky očkovacích látek očekává v těchto dnech a poté v následujících týdnech.

„Sháníme další vakcíny i v jiných zemích EU“

Podle epidemiologa Rastislava Maďara se Česko snaží získat vakcíny i v zahraničí v rámci Evropské unie, uvedl to na sociální síti X. Podle informací Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se podobně jako v ČR potýkají letos s nárůstem nemocných také Slovensko, Maďarsko a Rakousko.

Většině lidí v ČR vakcínu zdravotní pojišťovny očkování nehradí. Zaplacené mají očkování jen některé profese jako zdravotníci a lidé, kteří se podle hygieniků setkali s nakaženým. Ostatní včetně dětí si musí vakcínu hradit, stojí zhruba 1 500 korun za jednu dávku. Část ceny pojišťovny hradí zpětně. Pro navození plné ochrany jsou třeba dvě dávky.

Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte

Leták informující o prevenci proti hepatitidě A od Státního zdravotního ústavu.

K zajištění očkování pro co největší počet zájemců, mohou podle Maďara lidé druhou dávku odložit. „Situaci se dá pomoci i tak, že ti co už měli první dávku, využijí k aplikaci druhé delší interval a vydrží do prosince nebo roku 2026,“ napsal. U vakcíny Vaqta je podle něj možné počkat až 18 měsíců, u Avaxim 36 měsíců a Havrixu až 60 měsíců.

Hlavní příčinou nárůstu případů je podle lékařů nízká proočkovanost a dlouhé období bez většího výskytu onemocnění, které vedlo ke ztrátě přirozené imunity. S poslední velkou epidemií se Česko potýkalo v roce 1979, kdy se nakazilo z polských jahod přes 32 tisíc lidí.

Spor lékařů o vakcínu zdarma. Žloutenka A zabila od loňského podzimu už 28 lidí

V roce 1989 jich bylo více než 2 600. Po revoluci lékaři zaznamenali víc nemocných jen v roce 1996, tehdejších 2 083 případů ale bude letos s největší pravděpodobností překonáno. Jen v Praze jich za předcházející týden přibylo 61.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

