Do Česka míří mimořádná dodávka vakcín proti žloutence typu A, zájem je enormní

Autor: ,
  12:02
Do Česka dorazí během pěti týdnů mimořádná dodávka 125 000 vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé. Tento týden se do ordinací rozváží dalších 20 000 dříve objednaných dávek, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Letos se hepatitidou A nakazilo třikrát víc lidí než loni a zájem o očkování prudce stoupl.
Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A.

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A. (16. ledna 2025) | foto: Fakulůtní nemocnice Ostrava

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A.
Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A.
Očkování proti žloutence v ostravském obvodu Přívoz.
Očkování proti žloutence v ostravském obvodu Přívoz.
7 fotografií

Podle údajů, které poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jsou letošní dodávky vakcín od června do konce září více než dvojnásobné. „Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s partnery již mimořádně zajistilo přes 200 tisíc očkovacích dávek proti virové hepatitidě typu A, a to i díky funkční koordinační lékové skupině se zástupci SÚKL, lékárníků a distributorů,“ uvedl v tiskové zprávě ministr Vlastimil Válek (TOP 09).

Epidemii žloutenky A se v Praze nedaří zastavit, roste zájem o očkování

Většina lidí nemá očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, sami si ho platí. Část ceny, která je asi 1500 korun za jednu dávku, jim pak pojišťovny vrací zpětně z fondu prevence.

Výjimkou jsou lidé, kteří se setkali s někým nakaženým, nebo příslušníci integrovaného záchranného sboru, zdravotníci a studenti lékařských fakult nebo klienti domovů pro zdravotně postižené. Díky novele zákona, která usnadní schvalování úhrady vakcín pojišťovnami, by vakcína mohla být podle dřívějších vyjádření ministerstva hrazená od ledna 2027.

Boj o vakcíny proti žloutence typu A, mnozí zájemci musí čekat. Zemřelo už 27 lidí

S poslední velkou epidemií žloutenky typu A se Česko potýkalo v roce 1979, kdy se nakazilo přes 32 tisíc lidí a v následujícím roce bylo přes 8000 nakažených. V 80. letech počty dál klesaly, v roce 1989 jich bylo přes 2600. Letos lékaři evidují 1800 nemocných do konce září, asi 40 procent z nich v Praze.

