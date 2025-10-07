Nakažených žloutenkou A je nejvíce za 30 let, téměř 40 procent připadá na Prahu

Letošní počet nakažených v Česku je zatím druhý nejvyšší od roku 1989, více jich bylo jen v roce 1996, a to 2083. Hygienici dříve uvedli, že se nemoc šíří mezi lidmi bez domova.
Nakažených žloutenkou přibývá, někteří čelí selhání jater. Nejhorší stav je v Praze
Od letošního března každý měsíc případů přibývá, v srpnu jich bylo 295, v září 428. Více nemocných lékaři pravidelně zachytávali v 70. letech a koncem 80. let minulého století, v rekordním roce 1979 jich bylo přes 32 000. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.