Nakažených žloutenkou A je nejvíce za 30 let, téměř 40 procent připadá na Prahu

  12:32
Lékaři do konce září evidovali v Česku 1776 případů žloutenky typu A, loni za celý rok 636. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Téměř 40 procent případů bylo zachyceno v Praze, primátor Bohuslav Svoboda (ODS) situaci minulý týden označil jako lokální epidemii.
Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A. (16. ledna 2025) | foto: Fakulůtní nemocnice Ostrava

Tramvaje zajíždějí do myčky několikrát týdně. DPP čistí vnitřní prostory vozů...
Tramvaje zajíždějí do myčky několikrát týdně. DPP čistí vnitřní prostory vozů...
Očkování proti žloutence v ostravském obvodu Přívoz. Lokalita byla navíc...
Očkování proti žloutence v ostravském obvodu Přívoz. Lokalita byla navíc...
Letošní počet nakažených v Česku je zatím druhý nejvyšší od roku 1989, více jich bylo jen v roce 1996, a to 2083. Hygienici dříve uvedli, že se nemoc šíří mezi lidmi bez domova.

Nakažených žloutenkou přibývá, někteří čelí selhání jater. Nejhorší stav je v Praze

Od letošního března každý měsíc případů přibývá, v srpnu jich bylo 295, v září 428. Více nemocných lékaři pravidelně zachytávali v 70. letech a koncem 80. let minulého století, v rekordním roce 1979 jich bylo přes 32 000. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

7. října 2025  12:45

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

