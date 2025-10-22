Spor lékařů o vakcínu zdarma. Žloutenka A zabila od loňského podzimu už 28 lidí

O tom, kdo by měl mít nárok na bezplatné vakcíny, teď debatují experti. Znovu by to měli řešit právě dnes na setkání Národního institutu pro zvládání pandemie – poradního orgánu ministerstva zdravotnictví. Názory na to, zda a koho očkovat zdarma, se však liší. A ne všichni jsou pro.
„Státní zdravotní ústav navrhuje očkování předškolních dětí. Předpokládám ale, že budeme diskutovat i o nejvíce ohrožené skupině lidí, což jsou pacienti s chronickými nemocemi jater. Právě ti umírají na žloutenku A nejčastěji, proto by měli mít nárok na očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění,“ říká Matyáš Fošum, zástupce hlavní hygieničky a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví.
Nyní mají nárok na bezplatné vakcíny jen lidé v ohniscích epidemie, kde mimořádné očkování nařídí hygienici.