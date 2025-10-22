Spor lékařů o vakcínu zdarma. Žloutenka A zabila od loňského podzimu už 28 lidí

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A. (16. ledna 2025) | foto: Fakultní nemocnice Ostrava

Ivana Lesková
Česko čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A za posledních 46 let. Začala před rokem a půl v Ostravě a její šíření se nedaří zastavit. Zatímco loni onemocnělo 676 lidí a zemřeli dva, letos lékaři hlásí již 2 141 pacientů a 26 zemřelých, z toho deset v Praze. Nejmladší měl 35 let. I kvůli tomu stoupá zájem o placené vakcíny, ale ne dost. Experti chtějí, ať je vybraným skupinám hradí pojišťovny.

O tom, kdo by měl mít nárok na bezplatné vakcíny, teď debatují experti. Znovu by to měli řešit právě dnes na setkání Národního institutu pro zvládání pandemie – poradního orgánu ministerstva zdravotnictví. Názory na to, zda a koho očkovat zdarma, se však liší. A ne všichni jsou pro.

„Státní zdravotní ústav navrhuje očkování předškolních dětí. Předpokládám ale, že budeme diskutovat i o nejvíce ohrožené skupině lidí, což jsou pacienti s chronickými nemocemi jater. Právě ti umírají na žloutenku A nejčastěji, proto by měli mít nárok na očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění,“ říká Matyáš Fošum, zástupce hlavní hygieničky a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví.

Nyní mají nárok na bezplatné vakcíny jen lidé v ohniscích epidemie, kde mimořádné očkování nařídí hygienici.

Spor lékařů o vakcínu zdarma. Žloutenka A zabila od loňského podzimu už 28 lidí

