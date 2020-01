Počet vykradených domácností roky klesal. Gang profesionálů to změnil

Ve středních Čechách, zejména v okolí Jesenice, řádí gang zlodějů, který už vykradl minimálně 123 domů. Nic nepomáhá: policejní hlídky, kamery, alarmy, najaté bezpečnostní agentury, ani domobrana.



Lepší místo pro zloděje není: stovky nových domů mnohdy za desítky milionů korun, drahá auta před garážemi, drahé věci na pozemcích. Jenže tenhle gang, který tvoří minimálně čtyři hubení a mrštní mladíci, zajímají jen peníze, cennosti či cokoliv, co snadno dají do kapsy či batohu, a během pár minut z domu zmizí.

„Svítilo se v domě, byli jsme v přízemí. Přeběhli tady přes zahradu, přeskočili k sousedům a ty vykradli. Sousedy na jedné i druhé straně,“ vypráví jedna z obyvatelek a ukazuje po udržované zahradě svého domu.

Stejně jako další místní je ostražitá jako nikdy předtím. Jakmile se jí cokoliv či kdokoliv nelíbí, volá policii. „Třeba u jednoho z budovaných domů jsem si všimla, že postával dělník s lopatou. Nepracoval, jen koukal na projíždějící auta. Jsem přesvědčená, že to byl tipař. Když tady vykradli další domy, volala jsem policii, ale na stavbě už nebyl,“ pokračuje důchodkyně a ukazuje na rohy svého domu. Do každého nainstalovala alarmy, jako mají v obchodech. Jakmile se k domu přiblížíte, některé z čidel vás zmerčí a spustí se pronikavá siréna.

Zmatená domobrana

Petr V. z Karafiátovy ulice, jeden z těch, které se zloději neúspěšně pokusili vykrást, je zase iniciátorem zdejší domobrany. Chlapi z ulice se domluvili a noc co noc střežili okolí domů. „Nakoupili jsme silné baterky a jezdili po ulicích. Policie nám ale pak řekla, abychom to nedělali, že je to kontraproduktivní, volali jsme nakonec policajty sami na sebe navzájem,“ vypráví pan Petr.

Gang zamíchal i statistikou vloupání do domů a bytů. Posledních sedm let případů ubývalo, a to o tisíce. Za poslední dva roky policisté měsíčně řešili v průměru necelých 400 případů, ke konci loňského roku však statistika narostla. Za listopad zloději v České republice vykradli 514 domácností a za prosinec, za který zatím policie nemá tuto statistiku, bude číslo ještě vyšší.

Lidé se bojí, opevňují své domy

Šeří se, v mnoha domech se svítí, ale nikdo po zazvonění neotvírá. Lidé jsou pryč, ale záměrně ve vilách nechávají svítit, aby si drzí zloději mysleli, že jsou doma. V mnoha případech jim totiž stačilo jen pár minut, kdy si lidé odskočili třeba nakoupit. Nebo využili zmatku silvestrovské noci a v Dolních Jirčanech vykradli tři domy. Místní mezitím seděli v hospodě a slavili. „Když jsme se dozvěděli, že tu zase vykradli další baráky, všichni běželi z hospody domů. Každý se modlil, aby to nebyl ten jeho,“ popisuje další z obyvatel obce.



Silvestrovské vloupání v Dolních Jirčanech je zatím posledním případem řádění gangu. „V současné době pátráme po pachatelích, analyzujeme zjištěné poznatky,“ shrnuje mluvčí středočeských policistů Zdeněk Chalupa, jak jsou daleko se snahou o dopadení zlodějů.

Kamery na každém rohu

Obyvatelé domů v oblastech, kde se kradlo, ale nenechávají nic náhodě. Některé detaily přitom působí až komicky: málokterý z domů nemá na každém rohu kamery, u spousty z nich stojí pak i stožár s kamerami uprostřed zahrady, aby měli majitelé nasnímány celé pozemky. A mezi profesionálně zabudovanými kamerami najednou třeba spatříte ledabyle přichycený kabel, propojující několik halogenů s pohybovými čidly.

„Jakmile kdokoliv přijde k domu, rozsvítí se to,“ popisuje majitel tohoto zařízení a udělá krok z veřejného chodníku k domu. V tu chvíli se rozzáří dva z mnoha halogenů, nasvítí okolí moderního hranatého domu, jako by byl den. Je přitom téměř deset hodin večer. „Pomůže to kamerám, které tady mají,“ vysvětluje jeden z policistů, kteří zde hlídkují. Je jich tu spousta, v Jesenici, sousední Osnici, Dolních Břežanech, Horních Jirčanech... V podstatě se nedá projet, abyste nějakou hlídku nepotkali.

Gang krade v pravidelných časech. Začíná se soumrakem po šestnácté hodině, končí kolem dvaadvacáté. Vždy přeskočí plot, proplíží se zahradou a nejčastěji francouzskými dveřmi vejde do domu. Zloději se rychle bez nějakého velkého nepořádku zorientují a za pár minut zmizí.



„Občas máme nějakou horkou stopu, ale dostane se k nám většinou pozdě a jim stačí pár minut, aby někam zmizeli,“ vysvětluje Jan Krejčí, náměstek ředitele středočeské policie.

Nasazení vojáků?

Policisté i starostové lidem teď radí, aby byli co možná nejvíce pozorní, všímaví a domy ještě více zabezpečili právě světly s čidly a třeba i tím, že prosekají všechny stromy a keře, které brání výhledu k jejich domu. Většina zdejších nemovitostí je ale obehnána vysokými ploty, a zloději, jakmile přeskočí plot, se tedy v zahradách snadno skryjí. A tak policie – která na dopadení zlodějů zřídila speciální tým – zatím číhá marně. Mezitím se stejný styl krádeže objeví u Berouna, Benešova nebo třeba na Kladně. Zloději nejčastěji ukradnou věci v hodnotě od 10 do 200 tisíc korun, jeden z majitelů ale přišel o cennosti, peníze a další předměty za pět milionů.

Vykradení lidé, kterým se podařilo zloděje natočit, jsou přesvědčeni, že se jedná o cizince, pravděpodobně z východu. Policie však zatím nic takového netuší. Lidé tak usuzují podle toho, že zloděje neodradí právě ani kamery, které je několikrát při mnoha krádežích natočily. „Už jsem chtěla nechat udělat tabulku s nápisem v ruštině: tady žádné peníze ani zlato není...“ říká další z obyvatelek.

Řádění gangu už začali řešit i politici. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček navrhuje, aby se k policejním hlídkám v dotčených oblastech přidali také vojáci se samopaly. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na to však zareagoval, že nasazení vojáků k takovéto operaci nepovažuje za šťastný nápad.