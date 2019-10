Zloději se vrací k vykrádání chat. Počet případů letos už vzrostl o třetinu

Od začátku roku až do konce letních prázdnin stihli zloději vykrást 1 134 chat. Oproti loňskému roku tak narostl počet vykradených rekreačních objektů téměř o třetinu.

Rok 2018 byl, co se týče počtu případů, rekordně nízký. Jenže na druhou stranu zapadal do dlouhodobého trendu, kdy vykradených chalup systematicky ubývalo. Podle letošních čísel se ale trend zase obrací.

Léto je pro zloděje něco jako přípravná etapa. Je to logické. Majitelé tráví prázdniny ve svých letních obydlích a zlodějům se tak vyplatí počkat na dobu, kdy bude na vloupání více klidu.

Letos si ale troufali o prázdninách zloději více než v loňském i předloňském roce. Za červen, červenec a srpen vykradli 349 chat a chalup. V roce 2018 to bylo pouhých 262 objektů a rok před tím 317 objektů. Dá se proto předpokládat, že tradičně rizikový podzim bude letos pro chalupáře nebezpečnější než obvykle.

Vůbec nejvíce vykradených chat bylo za prvních osm měsíců ve Středočeském kraji, zloději se vloupali do 221 objektů. Dalších 135 případů bylo v Libereckém kraji a 110 případů v Plzeňském kraji. Počtu vloupání do rekreačních objektů přibylo všude, kromě Jihočeského, Pardubického a Olomouckého kraje.

Liberecký kraj zaznamenal vůbec největší nárůst. Oproti loňsku tam přibylo 72 případů.

„Zvýšený nárůst této trestné činnosti máme na Jablonecku, kde jsou z rekreačních objektů zpravidla odcizovány drobné věci jako potraviny, alkohol drobnosti, oblečení, boty, zpravidla s malou škodou. Chaty se stávají často obydlím pro bezdomovce někdy i pro narkomany,“ popisuje tisková mluvčí Vladimíra Šrýtrová z policejního ředitelství Libereckého kraje.

Jde o běžný profil pachatelů, kteří si chaty a chalupy vybírají pravidelně. Policisté na Liberecku navíc řeší sérii případů, kdy se zloději zaměřovali na elektroniku v chalupách, na Českolipsku zase místní pachatelé kradli z nehlídaných domů starožitnosti.

Policejní aplikace radí jak zabezpečit objekt

Policisté upozorňují, že vloupání se dá často zabránit několika jednoduchými triky. Cílem je vždy především zloděje od vloupání odradit. Police nabízí volně ke stažení aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která detailně popisuje, jak se před zloději chránit.

Mezi základní rady patří pořídit si kvalitní zámek, mít prostor před vchodem do domu dobře viditelný, na pozemku by se neměly objevovat věci, které by mohly pomoci při vloupání, jako těžké nářadí nebo žebříky. Pomohou i dobré vztahy s lidmi v sousedství, kteří mohou stavbu občas zkontrolovat. Nejúčinnější jsou alarmy a další elektronické systémy, majitel se ale musí připravit na větší investici.

„Solidní zabezpečení klasické chaty se třemi místnostmi, počítáno s ústřednou, čidly a montáží, vyjde zhruba na čtyřicet tisíc korun,“ popisuje Milan Soukup, člen představenstva Asociace bezpečnostních služeb. Ty nejlepší digitální systémy jsou dnes napojené na aplikaci v mobilním telefonu majitele. Dokážou tak nejen informovat o případném vloupání, ale je přes ně možné spustit na dálku topení nebo světla.

Průměrná škoda způsobená zloději v chatách a chalupách se dlouhodobě pohybuje okolo dvaceti tisíc korun. Letos je průměrná škoda zatím 18 810 korun.

Počet vykradených chat a chalup za prvních osm měsíců podle krajů 2019 2018 Rozdíl Hlavní město Praha 35 32 3 Středočeský kraj 221 213 8 Jihočeský kraj

68 73 -5 Plzeňský kraj 110 85 25 Karlovarský kraj 63 38

25 Ústecký kraj 101 43 58 Liberecký kraj 135 63 72 Královéhradecký kraj 45 25 20 Pardubický kraj 39 41 -2 Kraj Vysočina

74 60 14 Jihomoravský kraj 103 84 19 Olomoucký kraj 43 68 -25 Moravskoslezský kraj

68 32 26 Zlínský kraj 29 18 11 Celkem 1134 875 259

Zdroj: Policie ČR