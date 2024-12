Pro praní špinavých peněz stíhala policie stovky lidí, mezi nimi i „bílé koně“

Věková hranice pro pravidelné zdravotní prohlídky řidičů se má zvýšit o pět let na 70 let. Počítá s tím novela zákona elektronizaci zdravotnictví, kterou začali projednávat poslanci. V registru...

Turecko chystá vojenskou ofenzivu proti kurdským milicím v Sýrii. S odkazem na několik nejmenovaných amerických zdrojů to napsal deník The Wall Street Journal. Spojené státy se podle deníku snaží...

Zadrží řidičák, vstoupí na pozemek. Vojenská policie posílí své pravomoce

Vojenská policie možná získá více pravomocí. Vojenští policisté by mohli využívat drony a zároveň zamezovat jejich provozu, zadržet řidičský průkaz nebo vstoupit na pozemek, pokud by to bylo nezbytné...