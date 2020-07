Není to zločin, ale gigantická ostuda, řekl předseda soudu ke kauze Opencard

Předseda pražského Městského soudu Libor Vávra řekl, že kdyby byl v kůži obžalovaného v trestní kauze a případ řešil soudce, který byl usvědčen z toho, že si vymýšlel při protokolaci, zachoval by se úplně stejně jako mnozí advokáti.

„Řada z nich si znovu prošla protokoly a zkontrolovala je s nahrávkami,“ řekl Vávra. Dodal, že je pro něj nepochopitelné přepisování v záznamech jednání, když existují nahrávky.

Řada advokátů se na Vávru obrátila s žádostí o přezkoumání, zda v jejich věcech Sotolář postupoval řádně. „Já musím říct, že s výjimkou té části, kterou jsem předložil kárnému senátu, tak jsem žádná pochybení neshledal,“ řekl Předseda Městského soudu v Praze.



Tým lidí, pověřený Vávrou, přezkoumával tři až čtyři kauzy, kde si advokáti na konkrétní situace stěžovali. „Ani v jednom případě jsme nezjistili, že by tou přirozenou opravou, která je součástí trestního řádu, došlo k nějakému významovému posunu,“ dodal Vávra.

Vávra sám také navrhl, aby Sotolář zůstal ve funkci soudce, ale přišel o funkci předsedy senátu. „Nepovažuji to za zločin, ale je to gigantická ostuda a to i pro náš soud,“ okomentoval. Zopakoval také, že Sotolář by měl dál soudit proto, že se nejedná o zfalšování něčeho, co je významné pro samotné rozhodnutí. „Zločin by byl, kdyby z nějakého důvodu senát nepořídil nahrávku,“ vysvětlil.