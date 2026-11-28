„Já bych jí dal provaz. Bez milosti. To není matka, ale svině, když zabije tři svoje novorozené děti,“ kroutí hlavou obyvatel Březnice na Příbramsku před hotelem, na jehož zahradě nalezla policie zakopané mrtvé novorozeně. Tělíčko v černém pytli na odpadky bylo v jámě široké i hluboké čtyřicet centimetrů. Narodilo se živé, ale matka jej podle policie nechala zemřít.
Další mrtvé dítě pak nalezli v malé obci na Berounsku ve žluté plastové popelnici a policie pátrá i po tělíčku třetího novorozence, u něhož jsou přesvědčeni, že zemřel úplně stejně.
Aby její partneři nepoznali, že už porodila, předstírala před nimi dál těhotenství a břicho si vycpávala polštáři.