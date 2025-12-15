Chatová oblast jako pojítko? Ztraceného chlapce měl unést muž ze sousedství

Policie zatím žádné okolnosti zadržení nepotvrdila. Podle zjištění iDNES.cz zadržela muže, který bydlí jen pár set metrů od rodiny chlapce.
Shodou okolností na stejném místě patří jedna z chat příbuznému pohřešovaného chlapce.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Policie zatím žádné okolnosti zadržení nepotvrdila. Podle zjištění iDNES.cz zadržela muže, který bydlí jen pár set metrů od rodiny chlapce.
Shodou okolností na stejném místě patří jedna z chat příbuznému pohřešovaného chlapce.
Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...
Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...
Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...
Nová vláda Andreje Babiše se sešla na prvním jednání hned poté, co ji prezident Petr Pavel ráno jmenoval. Ministři za ANO, SPD a Motoristy na Úřad vlády dorazili společně autobusem. Přivítal je tam...
Americká společnost iRobot, která proslula robotickými vysavači Roomba, požádala o ochranu před věřiteli. Podle plánu reorganizace firmu plně převezme její hlavní výrobní partner, čínská společnost...
V případu pohřešovaného dvanáctiletého chlapce Marka policie podle zjištění iDNES.cz zadržela muže, který bydlí nedaleko rodiny v Halenkovicích na Zlínsku. Prověřuje také oblast, kde chlapec mohl být...
Aktivisté z organizace Greenpeace v pondělí ráno protestují na budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích. Vylezli na ni za pomoci žebříků a lan. „Jsme na místě a věc řešíme,“...
Prezident Petr Pavel jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Za ANO se na ministerské posty vrací pětice bývalých šéfů resortů, SPD nominovala tři „nestranické odborníky“ a Motoristé mají dočasně tři...
Po čtyřech letech se vrací moc v zemi do rukou předsedy ANO Andreje Babiše. Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu, na níž se dohodlo hnutí ANO, které suverénně vyhrálo volby do Sněmovny, s hnutím...
Zuzana Mrázová zažívá velké životní okamžiky. V pondělí se poslankyně ANO stala novou ministryní pro místní rozvoj, když ji na Hradě jmenoval členkou vlády prezident Petr Pavel. O víkendu se bývalá...
Bývala starostka Bíliny se do poslaneckých lavic dostala teprve nedávno. Nyní je Zuzana Mrázová ministryní pro místní rozvoj na ANO. Ve volbách uspěla jako Schwarz Bařtipánová, 13. prosince 2025 se...
Sobotní střelba na Brownově univerzitě v americkém městě Providence si vyžádala dva mrtvé a devět zraněných studentů. Tragická událost byla dvojnásobně traumatizující pro dvacetiletou studentku Zoe...
V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
Ruská protivzdušná obrana v noci na pondělí zneškodnila 18 dronů mířících na Moskvu, uvedl moskevský starosta Sergej Sobjanin podle ruskojazyčného servisu BBC. O sestřelení nepřátelských bezpilotních...
Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. Policisté kvůli útoku nožem vyslýchají jejich společného syna Nicka...