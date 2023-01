O titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele se letos utká 65 pedagogů

Vítěze vybere porota ve finále v pátek 24. března, jeho korunovace bude následující den na tradičním Kantorském bále v Praze spojeném s oslavou Dne učitelů. Vyplývá to z informací na webu soutěže.

„Nominace do Zlatého Ámose je největším uznáním, kterého se učitelkám a učitelům může dostat. Zvítězili u nejpřísnější poroty – u svých žáků,“ uvedl zakladatel a ředitel ankety Ladislav Hrzal.

Školáci a středoškoláci mohli své oblíbené učitele do soutěže přihlásit do konce prosince 2022. Častěji tak činili žáci základních škol, kteří do soutěže poslali 44 přihlášek. Dalších 21 učitelů nominovali studenti středních škol.

Nejčastěji žáci a studenti nominovali podobně jako v minulých ročnících soutěže pedagogy ze škol v Praze. V hlavním městě republiky působí 11 nominovaných. O jednu přihlášku méně přišlo z kraje Moravskoslezského a osm nominovaných je z obcí a měst na jihu Moravy. O titul nejoblíbenějšího pedagoga bude usilovat jediný kantor Karlovarského kraje a z Vysočiny.

V lednu a v únoru čeká žáky a studenty, kteří své učitele do soutěže přihlásili, obhájení nominace před porotou. Z regionálních kol postoupí nejvýše 16 kandidátů do semifinále, které se bude konat v březnu v prostorách ministerstva školství. Z nich maximálně šest postoupí do závěrečného celorepublikového kola. Finále soutěže, které se uskuteční v Praze v pátek 24. března, se bude moci zúčastnit i veřejnost. O den později bude vítěz korunovaný na Kantorském bále v hotelu Ambassador, Zlatá husa v Praze. V minulých letech se soutěž kvůli epidemii covidu-19 konala online.

Kromě Zlatého Ámose se bude letos udílet rovněž ocenění Dětský Ámos, jehož nositele vybere dětská porota, a Ámos sympaťák. Držitel této ceny vzejde na základě hlasování na webu dětského kanálu České televize. Svého Ámose vyberou ze všech přihlášených rovněž ČT edu a partneři ankety.

Loni soutěž vyhrál učitel matematiky Marek Valášek z Anglicko-českého gymnázia Amazon v Praze, který kromě Zlatého Ámose získal tituly Pražský Ámos, Ámos sympaťák a Ámos ČT. Jedná se o 18. muže, který kdy anketu vyhrál. Dosud nejvíce nominací, a to 92, poslali děti a mladí lidé do soutěže ve školním roce 2019/2020.