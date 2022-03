Mým cílem je naučit národ matematiku, říká youtuber a Zlatý Ámos Valášek

Příběh Marka Valáška je v mnohém odlišný od předchozích vítězů Zlatého Ámose. Na rozdíl od nich či členů své rodiny nikdy nechtěl být učitelem. Přesto ho to podvědomě k této profesi táhlo už v mládí.

„Vyplynulo to samo od sebe. Šla mi matika a fyzika, tak jsem začal pomáhat spolužákům a dalším lidem. Měl jsem pár skvělých učitelů, ale že bych si říkal, že jim jednou budu? Naopak,“ směje se Valášek, který se po střední vydal na matematicko-fyzikální fakultu.

„Myslel jsem si, že budu fyzik, vědec a něco převratného objevím. Zjistil jsem, že to není úplně tak, jak jsem si představoval. Fyzika mě hodně bavila, ale začal jsem víc učit,“ přiznal upřímně.

Vysvětluje, že dokud studoval obecnou fyziku, bavilo ho to. Jakmile ale začal to samé studovat v zaměření geofyzika, víc do hloubky a z „obou stran“, jak sám dodal, už ho studium moc nebralo.

Tak Valášku ukaž, jestli jsi takový borec

K youtuberství se Valášek dostal po škole, když doučoval matematiku. Když v jednom přípravném kurzu k maturitě se skupinkou nestíhal vše probrat, navrhl agentuře, pro kterou pracoval, že zbylou látku odprezentuje na videích.

„Lidé o to měli zájem a tím se to celé rozeběhlo. Od té doby, asi devět let, natáčím videa. Rok jsem strávil jenom tím, že jsem natáčel na YouTube,“ popisuje učitel s tím, že kromě této platformy od Googlu má i jiné projekty na svých platformách LearnTube či Mathematicator. Na YouTube má čerstvý Zlatý Ámos více než 76 tisíc sledujících a pyšní se celkovým počtem 16,1 milionu zhlédnutí.

Marek Valášek Je mu 39 let a pochází z učitelské rodiny, přesto nikdy učit nechtěl.

Studoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor geofyzika.

Učí na pražském anglicko-českém gymnáziu AMAZON.

Je popularizátor matematiky, videa o ní natáčí na YouTube, LearnTube či Mathematicator.

Stal se Zlatým Ámosem, vyhrál i v kategoriích Ámos sympaťák a Ámos ČT.

Stejně jako jeho jmenovec, také youtuber, i on má přezdívku Datel.

Přesto se jako youtuber necítí. „Jsem člověk, kterého baví učit matiku, točit videa, ale považuji se za učitele a YouTube je pro mě způsob, jak můžu pomoct více dětem, než bych byl schopný osobně. Mám kapacitu na to, abych osobně učil, když pominu školu, patnáct dvacet lidí. Tímhle ale mohu oslovit desetitisíce či statisíce lidí, což je úplně boží.“

Dodává, že když před lety zjistil, že tento styl výuky funguje, dal si jasný cíl. „Dal jsem si poslání, že naučím tento národ matiku,“ směje se.

Zlom v jeho profesním životě nastal v okamžiku, kdy se mu ozvala ředitelka Anglicko-českého gymnázia Amazon, jestli by jí nepomohl zrevidovat vzdělávací plán matematiky, které v té době hrozilo, že bude povinným maturitním předmětem.

„Amazon je jazykový gympl a nikdy tam nebyla kvanta lidí, kteří by maturovali z matematiky,“ vysvětlil Valášek. S ředitelkou školy si sedli a řešili školní osnovy. V té době ještě lektor na plný úvazek pomáhal i s výběrem učitelů matematiky, ale jedno místo se jim stále nedařilo obsadit.

S nadsázkou tak zmínil, že když ho neobsadí, vezme danou pozici sám. „Vzal jsem to a už jsem tam čtvrtý nebo pátý rok. Pro mě to byla výzva, říkal jsem si ‚Tak Valášku, ukaž, jestli umíš pracovat se třídou. Budeš takový borec, jak si o sobě myslíš?‘ Motivace dětí, které chodí na placené doučování, je úplně jiná než u školáků, kteří matiku nemusí nebo to berou jako nutné zlo,“ vysvětluje.

Za koronaviru suploval práci kolegů

Když přišla pandemie covidu-19 a nejen ve světě, ale i v Česku, se zavíraly školy, šlo pro všechny o novou situaci, se kterou se ne každý dokázal vypořádat. „Dostávali jsme zprávy od zoufalých maminek, že žák viděl učitelku naposledy před měsíce a pak jim jenom poslala e-mail a od té doby nic. Věděli jsme, že to bude průšvih a potřebovali jsme s kolegy něčím přispět,“ říká s tím, že začali čtyřikrát týdně streamovat.

Třikrát týdně matematiku (jednou pro základní školy, podruhé pro střední a potřetí pro vysoké) a jednou týdně zařazovali s pomocí kolegy češtináře češtinu pro základní a střední školy.

A právě komunita lidí, která videa Valáška a jeho kamarádů sledovala, se rozhodla učitele z Amazonu nominovat do soutěže Zlatý Ámos. Získal titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku, kromě toho zvítězil i v internetovém hlasování Ámos sympaťák a také v kategorii Ámos ČT.

Jenže získáním prestižních cen youtuberova cesta nekončí. V pátek se blýskl trojím vítězstvím, v neděli opět doučoval. A protože zjistil, že dotyčnému dělají problémy věci, se kterými se setkal už i u jiných dětí, rozhodl se ještě před pondělním rozhovorem pro iDNES.cz na toto téma natočit video.

„Ještě deset minut před tím, než jsme si zavolali, jsem natáčel video pro děcka na přijímačky,“ chechtá se Marek Valášek, který se jmenuje stejně jako další slavný český youtuber Marek Valášek, přezdívaný Datel.

„Nejvtipnější na tom je, že když jsem byl malinkatej prcek, jezdil jsem na indiánské tábory a měl jsem taky přezdívku Datel. Je to neuvěřitelná shoda,“ culí se Datel, hlavním povoláním učitel.