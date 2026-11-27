Zdroj nákazy je zatím neznámý. Na zamořeném území bude ale třeba rizikové vinohrady vyklučit – tedy vykopat i s kořeny.
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„V první polovině listopadu 2026 provedli inspektoři ÚKZÚZ v dané lokalitě o ploše přibližně 27 hektarů vymezovací průzkum, s cílem určit rozsah výskytu tohoto významného genotypu. Celkem bylo odebráno 64 vzorků. Výskyt choroby, respektive genotypu M54, byl potvrzen ve 29 vzorcích. Vzhledem k tomu, že se v těsném okolí sledovaného území nenachází jiné vinohrady, může se jednat o izolované ohnisko,“ uvedla mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
ÚKZÚZ nyní nařídí zákaz přemisťování veškerých rostlin révy mimo sledované území, poté vymezí zamořenou zónu s ohniskem a navazující 1,5 kilometru velkou nárazníkovou zónu. V obou zónách pak nařídí monitoring a ošetření proti přenašečům onemocnění, zejména proti křísku révovému. V zamořené zóně nařídí vyklučení, tedy zlikvidování, rizikových vinohradů.
„Špatná zpráva je, že jde o agresivní kmen. Naštěstí máme historicky dobře nastavené postupy pro případ záchytu. Musíme počkat na kompletní zprávu ÚKZÚZ a můžeme doufat, že je Hrušovansko dostatečně izolované, aby se nákaza nešířila,“ řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
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Původcem choroby je bakterie, která ucpává cévní svazky rostlin, ty potom chřadnou a hynou. Šíří se rozmnožovacím materiálem révy, na krátké vzdálenosti ji přenáší hmyz.
Původce choroby nenapadá jen révu vinnou, ale přežívá i v mnoha dalších dřevinách, včetně keřů a stromů divoce rostoucích v okolí vinohradů. Hlavním přenašečem nemoci je hmyz křísek révový. V podmínkách, kterou jsou pro chorobu příznivé, muže v krátké době zlikvidovat celý vinohrad.
ÚKZÚZ a Svaz vinařů před chorobou varovali už loni na podzim, když se agresivní kmen zlatého žloutnutí masivně rozšířil na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku.
Choroba se vyskytuje v mnoha evropských zemích, od roku 2021 je i v Česku. Dosud ale šlo o méně agresivní kmen, který není pro révu tak nebezpečný.