První české dítě ze zkumavky se narodilo v Brně. Právě je mu 41 let

Byla to mimořádná chvíle, jelikož dnes jednačtyřicetiletý muž byl prvním úspěšným výsledkem umělého oplodnění v celém tehdejším komunistickém bloku a celkově třetím na celém světě! Tím úplně prvním byla v roce 1978 holčička Louise Brownová z Velké Británie. Maminka z Brna si tehdy přála zůstat v anonymitě.

Hlavní zásluhu na tomto počinu měl vyhlášený český gynekolog Ladislav Pilka a jeho tým z brněnské nemocnice. Jeden z lékařů, na jehož oddělení pacientka ležela, si přímo v den plánovaného porodu zvrtnul kotník, ale jelikož šlo o naprosto mimořádnou událost, na porodní sál běžel se sádrou na noze přímo z chirurgie.

Pilkův tým uspěl v roce 1982 s metodou GIFT, což znamená přenos vajíčka se spermií do vejcovodu. Dnes je nejvyhledávanější a nejúspěšnější metodou IVF (z anglického In Vitro Fertilisation). Jde o proces, kdy se vajíčko vyjme z vejcovodu a oplodní v laboratoři. Oplodněné vajíčko – embryo – se pak vloží do dělohy, kde se pak dál vyvíjí.

„Podle odhadů Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii se dodnes na celém světě narodilo po umělém oplodnění téměř deset milionů dětí. Odhaduje se, že pět až sedm procent dětí se rodí právě po metodě IVF,“ říká MUDr. Milada Brandejská z pražské kliniky reprodukční medicíny Europe IVF.

Ta v roce 1995 stála u zrodu centra asistované reprodukce ve Fakultní nemocnici v pražském Motole a později také u vzniku přední české kliniky asistované reprodukce, kde působila až do roku 2017 jako vedoucí lékařka. „Během svého studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se věnovala chirurgii a také fiškusovala na gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře. Díky vlivu našich učitelů, kteří mě svou vášní pro práci nadchli, jsem se rozhodla zaměřit na obor gynekologie a porodnictví. V roce 1991 jsem pak tento obor ještě rozšířila o reprodukční medicínu. Většinou je to optimistická medicína, takže tohoto zařazení nelituji“ usmívá se.

Dříve bylo umělé oplodnění něčím ojedinělým, dnes je alternativní možností pro každý pátý pár. „Dlouhodobě dosahujeme vysoké úspěšnosti až 68 procent, což nás řadí k předním světovým centrům asistované reprodukce,“ dodává MUDr. Milada Brandejská.

Odborníci předpokládají, že za dvacet let se při současném trendu oddalování početí prvních potomků může narodit za pomoci metod umělého oplodnění až každé třetí či čtvrté dítě.