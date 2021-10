Vláda projedná kratší platnost testů na covid i kompenzaci růstu cen energií

Ukončit karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým koronavirem bude pravděpodobně nově možné po sedmi dnech negativním PCR testem. Vojtěch tak chce ulehčit rodičům školáků.



Třetí dávka očkování už po šesti měsících

Na posilující třetí dávku očkování proti mají nově od 18. října lidé nárok už po uplynutí šesti měsíců od dávky druhé.



Ministr Vojtěch také minulý týden připustil, že by své zákazníky mohli kontrolovat také zaměstnanci restaurací.

„Ta myšlenka se vrací. Já jsem zadal paní hygieničce Svrčinové, aby společně s právníky prověřila možnost tohoto opatření, které by podle mě mělo být zavedeno,“ uvedl. Musí mít však právní jistotu, že nebude hrozit zrušení ze strany soudu. Dodal, že chce provozovny udržet otevřené.

Vláda projedná kompenzaci vyšších cen energií

Kabinet má na pondělním jednání projednávat i kompenzace vysokých cen energií pro domácnosti či žádost evropskému výboru ohledně snížení, případně zrušení DPH u elektřiny a plynu.



Žádost na snížení DPH na energie z 21 procent na nulu by podle ministerstva financí neměla zásadní dopad na veřejné finance, čtvrtletně je odhadován na jednotky miliard korun.

Vicepremiér Karel Havlíček zároveň připravuje návrh kompenzace vysokých cen energií. Asi 4,3 milionu domácností by měl odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Činit by to mělo téměř 1 500 korun na domácnost na rok.

Lídr koalice SPOLU a kandidát na příštího premiéra Petr Fiala v neděli řekl že vznikající nová vláda má jiné záměry, pokud jde o dopad vzestupu cen energií, než vláda Andreje Babiše.

„Snížení DPH na nulu se v tuto chvíli ještě nynější vládě nemůže podařit. A nepovažuju to za nejlepší cestu. Působí totiž na všechny, i na ty, kteří mají fixovanou cenu energií například na tři roky a nepotřebují finanční pomoc nyní,“ řekl v Otázkách Václava Moravce v České televizi Fiala.



„Stát má z emisních povolenek k dispozici asi 20 miliard korun a ty by se měly použít pro lidi, kteří se ocitnou v potížích a na věci, které nám pomohou, abychom to zvládli,“ řekl Fiala.