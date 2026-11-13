Specializační vzdělávání klinických psychologů, které následuje po absolvování magisterského oboru psychologie, se skládá ze dvou částí. První zabere většinou dva až tři roky a zahrnuje obecnou praxi ve zdravotnictví nebo základy psychopatologie a diagnostiky. Druhou část tvoří vlastní specializovaný, minimálně roční výcvik, při němž psychologové během klinické praxe přicházejí víc do styku s konkrétními pacienty.
„Aby nás testovali, jestli něco umíme třeba po třech letech, mi přijde jako další zkomplikování už tak složitého a demotivujícího systému.“