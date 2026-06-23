Zkontroluje NKÚ hospodaření ČT? Opozice má podmínku, pojistku v Ústavě

„Pokud říkají, že jim jde o stabilní nezávislou Českou televizi a Český rozhlas, tak ať si nebrání pojistkám, které tam právě v tomhle případě chceme vložit,“ řekl předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU-ČSL.
„Ústava je otevřená, řešíme právě to, aby NKÚ mohlo Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat a my k tomu dáváme pozměňovací návrh, aby do budoucna veškeré zákony spojené s Českou televizí a Českým rozhlasem byly pojištěné takzvaným člunkem, jinak řečeno, nebude moct být přehlasován Senát Sněmovnou,“ popsal Talíř podmínku, aby prošlo, že bude NKÚ kontrolovat ČT a Český rozhlas.
To, že nejde jen o postoj KDU-ČSL, ale širší postoj opozice, potvrdil iDNES.cz také místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
Bez pomoci opozice vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě neprosadí. Má 108 poslanců, ale potřebuje nejméně 120 hlasů.
„Pokud bychom se dohodli na tom, že nám tento pozměňovací návrh, tuto pojistku, která bude garantovat, že nebude moct libovolná politická reprezentace jen tak si pohrávat s Českou televizí a s Českým rozhlasem schválit, tak pak ano, pak se na tom dohodneme,“ řekl iDNES.cz Talíř. V opačném případě neprojde ani změna Ústavy, která původně vypadala nekonfliktně, protože ji navrhl Senát a změnu, aby NKÚ mohl kontrolovat veřejnoprávní média, podporovali úplně všichni.
„My jsme na tuto tiskovku přišli všichni v černém. Chceme poukázat na to, že problém s financováním veřejnoprávních médií včera neskončil, ale naopak začíná,“ uvedl předseda lidovců Jan Grolich.
Ostře proti změně financování veřejnoprávních médií vystoupil předseda STAN Vít Rakušan. „Zareagujme výstražnými obstrukcemi,“ prohlásil v návaznosti na výstražnou stávku zaměstnanců ČT a Českého rozhlasu Rakušan. „Dnes se toho asi moc neprojedná,“ řekl šéf STAN