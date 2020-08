Nejvíc nachozených kroků mají popeláři, prozradil žebříček nejnáročnějších profesí

Lékaři nám spílají, že máme nedostatek pohybu. O které profesi se to rozhodně říct nedá?

Z našeho žebříčku, který jsme sestavili na základě doporučení odborníků a Společnosti pro výživu, to platí vlastně o všech. Lékaři by z nich měli na první pohled radost. Záměrně jsme ale vybrali takové profese, které jsou pohybově zajímavé. Úředníka, který celý den sedí, mezi nimi nenajdete. Zařadili jsme tam profesionální sportovce, zdravotní sestry, záchranáře, hasiče, skladníky, popeláře, dřevorubce, stavební dělníky, pracovníky na farmě a poštovní doručovatele.